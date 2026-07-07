Ajker Patrika
En
বরিশাল

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক রাশেদুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক রাশেদুল ইসলাম
আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। তিনি সরকারি বিএম কলেজরে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আজ মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সরকারি কলেজ-২-এর সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ হেলাল চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

জানা গেছে, অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম ১৪তম বিসিএস ব্যাচের শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা। এর আগে তিনি সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি পটুয়াখালীর বাউফলের কালাই গ্রামের সন্তান। চাকরিজীবনের অধিকাংশ সময় সরকারি বিএম কলেজের সমাজকর্ম বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, তিনি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে শিগগিরই যোগদান করবেন।

প্রসঙ্গত, সদ্য বিদায়ি বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক রাশেদুল ইসলাম বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ১৭তম চেয়ারম্যান হলেন।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়চেয়ারম্যানশিক্ষাবোর্ডবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত