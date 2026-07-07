বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক রাশেদুল ইসলাম

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। তিনি সরকারি বিএম কলেজরে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আজ মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সরকারি কলেজ-২-এর সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ হেলাল চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
জানা গেছে, অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম ১৪তম বিসিএস ব্যাচের শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা। এর আগে তিনি সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি পটুয়াখালীর বাউফলের কালাই গ্রামের সন্তান। চাকরিজীবনের অধিকাংশ সময় সরকারি বিএম কলেজের সমাজকর্ম বিভাগে কর্মরত ছিলেন।
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, তিনি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে শিগগিরই যোগদান করবেন।
প্রসঙ্গত, সদ্য বিদায়ি বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক রাশেদুল ইসলাম বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ১৭তম চেয়ারম্যান হলেন।
ফেনীর পরশুরাম উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কাউতলী গ্রামের কর্দমাক্ত প্রধান সড়কে ধানের চারা রোপণ করে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে আয়োজিত এ প্রতিবাদে সড়কের বেহাল অবস্থায় শিক্ষার্থী, রোগী ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরা হয়।২ মিনিট আগে
টানা কয়েকদিনের বর্ষণে কাপ্তাই লেকে পানির উচ্চতা বাড়ায় রাঙামাটির কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৫টি ইউনিট মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে একযোগে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৫ ইউনিট থেকে মোট ১৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।৪ মিনিট আগে
গত শনিবার দিবাগত রাতে সেই অসহায় বৃদ্ধার ওপর হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তারা বৃদ্ধার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত প্রায় ৪০ হাজার টাকা লুট করে নিয়েছে।৯ মিনিট আগে
ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রধান সহকারী মো. সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে। রুমা বেগম নামের এক নারীর কাছ থেকে এই টাকা নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।১০ মিনিট আগে