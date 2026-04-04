মেঘনায় লঞ্চের ধাক্কায় বালুবাহী বাল্কহেড-ডুবি

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কালিগঞ্জ এলাকা-সংলগ্ন মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় বালুবাহী একটি বাল্কহেড-ডুবির ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে।
জানা গেছে, চরমোনাইয়ের মাহফিল শেষে মুসল্লিদের নিয়ে চরমোনাই থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল এমভি সাব্বির-৩ নামক লঞ্চটি। কালিগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকা অতিক্রমকালে লঞ্চটির সঙ্গে মোল্লা ভাই ভাই নামের বালুবাহী একটি বাল্কহেডের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
স্থানীয় কার্গো জাহাজের স্টাফ রাজা মিয়া বলেন, ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডটি ডুবে যায়। স্থানীয় জেলেরা বাল্কহেডে থাকা চার ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।
কালিগঞ্জ নৌ পুলিশের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. এনামুল হক বলেন, ঘটনার পরপরই নদীতে থাকা স্থানীয় জেলেরা ডুবে যাওয়া বাল্কহেডের স্টাফদের উদ্ধার করেছেন। তাঁরা সবাই সুস্থ রয়েছেন। পাশাপাশি এমভি সাব্বির-৩ লঞ্চটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হওয়ায় সেটি গন্তব্যে রওনা দিয়েছে। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
