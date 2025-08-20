বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: এখনো নিখোঁজ ৫

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ২০ জেলেসহ এফবি মায়ের দোয়া নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। আজ বুধবার ভোরে বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়ার (পথনির্দেশক) প্রায় ৯০ কিলোমিটার গভীরে উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আজ দুপুরে বঙ্গোপসাগরের পাইপ বয়াসংলগ্ন এলাকা থেকে একটি মাছ ধরার ডিঙি নৌকা ডুবে যাওয়া ট্রলারের ১৩ জেলেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে বিকেল ৫টার দিকে একই স্থান থেকে আরও একজনকে উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকালে পায়রা বন্দরের ২০ কিলোমিটার গভীর সমুদ্র থেকে অপর একটি মাছ ধরার ট্রলার একজন জেলেকে উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন পাঁচ জেলে। তাঁরা হলেন আবু তাহের (৫৫), কামাল (৩৫), রিয়াজ উদ্দিন (২২), সোহাগ (২০) ও শাহাবুদ্দিন (৪৫। উদ্ধার ও নিখোঁজ জেলেরা সবাই চট্টগ্রামের বাঁশখালী এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার জেলেদের মধ্যে গুরুতর আহতদের কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, গত শনিবার বাঁশখালী থেকে তাঁরা ট্রলারটি নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যান। ট্রলারটি ডুবে যাওয়ার পর প্লাস্টিকের পানির ড্রাম ধরে তাঁরা সমুদ্রে দুই দিন ভেসে ছিলেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।
কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে কোস্ট গার্ডকে অবহিত করা হবে।
