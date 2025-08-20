Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: এখনো নিখোঁজ ৫

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
উদ্ধার জেলেদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধার জেলেদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ২০ জেলেসহ এফবি মায়ের দোয়া নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। আজ বুধবার ভোরে বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়ার (পথনির্দেশক) প্রায় ৯০ কিলোমিটার গভীরে উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ দুপুরে বঙ্গোপসাগরের পাইপ বয়াসংলগ্ন এলাকা থেকে একটি মাছ ধরার ডিঙি নৌকা ডুবে যাওয়া ট্রলারের ১৩ জেলেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে বিকেল ৫টার দিকে একই স্থান থেকে আরও একজনকে উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকালে পায়রা বন্দরের ২০ কিলোমিটার গভীর সমুদ্র থেকে অপর একটি মাছ ধরার ট্রলার একজন জেলেকে উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন পাঁচ জেলে। তাঁরা হলেন আবু তাহের (৫৫), কামাল (৩৫), রিয়াজ উদ্দিন (২২), সোহাগ (২০) ও শাহাবুদ্দিন (৪৫। উদ্ধার ও নিখোঁজ জেলেরা সবাই চট্টগ্রামের বাঁশখালী এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার জেলেদের মধ্যে গুরুতর আহতদের কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, গত শনিবার বাঁশখালী থেকে তাঁরা ট্রলারটি নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যান। ট্রলারটি ডুবে যাওয়ার পর প্লাস্টিকের পানির ড্রাম ধরে তাঁরা সমুদ্রে দুই দিন ভেসে ছিলেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে কোস্ট গার্ডকে অবহিত করা হবে।

বিষয়:

জেলেপটুয়াখালীবঙ্গোপসাগরবরিশাল বিভাগট্রলারডুবিজেলার খবরকুয়াকাটা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু