আ.লীগ নেতাকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাওয়ায় শ্রমিক দল নেতাকে নোটিশ

বরিশালের বাবুগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দেখতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন এক শ্রমিক দলের নেতা। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম অপু এই নোটিশ পান। উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ফরিদ হোসেন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টু স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে তিন দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়।
জাহিদুল ইসলাম অপু সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য নূরে আলম ব্যাপারীকে কেদারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দেখতে চেয়ে পোস্ট দিয়েছেন। পোস্টটির সঙ্গে একটি ফটোকার্ড সংযুক্ত ছিল। এতে নূরে আলম ব্যাপারীর ছবি ব্যবহার করে তিনি ২ নম্বর কেদারপুর ইউনিয়নবাসীকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ফরিদ হোসেন বলেন, একটি সংগঠনের দায়িত্বে থেকে কোনো নেতার অন্য দলের নেতাকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাওয়া নীতি ও সংগঠন-বহির্ভূত কাজ। দলীয় আদর্শবিরোধী কাজ করায় জাহিদুল ইসলাম অপুকে নোটিশ করা হয়েছে। তিনি সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
