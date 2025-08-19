নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কের সব পদ স্থগিত

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে উপজেলা বিএনপির সদ্য বিলুপ্ত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মো. ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ এবং ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব পদ আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যার পরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
সদ্য বিলুপ্ত নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ আল-বেরুনি সৈকত বলেন, ‘আমি শুনতে পেরেছি, কেন্দ্র থেকে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কী কারণে করা হয়েছে, তা বলতে পারব না।’
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি ৪১ সদস্যবিশিষ্ট নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে উপজেলা বিএনপির সদ্য বিলুপ্ত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মো. ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ এবং ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব পদ আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যার পরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
সদ্য বিলুপ্ত নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ আল-বেরুনি সৈকত বলেন, ‘আমি শুনতে পেরেছি, কেন্দ্র থেকে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কী কারণে করা হয়েছে, তা বলতে পারব না।’
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি ৪১ সদস্যবিশিষ্ট নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এফ এম শরীফুল ইসলামকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সিটি সাইবার ক্রাইম অভিযান চালিয়ে২ মিনিট আগে
মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক মো. আলফাজ উদ্দিন শেখ (৫৮) নিজ কার্যালয়ে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে নগরের সিঅ্যান্ডবি রোডে মৎস্য ভবনে তাঁর দপ্তরে বসে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত শেবাচিম হাসপাতালে নেওয়া হয়।৪০ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দ্রুতগতির ইজিবাইকের ধাক্কায় মাছুরা খাতুন (৩০) নামের এক নারী মারা গেছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে আহত অবস্থায় মাছুরা খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই তিনি মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
গোমস্তাপুরে নারীর (৪০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার যুগিবাড়ি পাংলার বিল এলাকার একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে লাশের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।২ ঘণ্টা আগে