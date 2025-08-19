Ajker Patrika
নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কের সব পদ স্থগিত

পিরোজপুর প্রতিনিধিনেছারাবাদ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০০: ০৭
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে উপজেলা বিএনপির সদ্য বিলুপ্ত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মো. ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ এবং ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব পদ আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যার পরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

সদ্য বিলুপ্ত নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ আল-বেরুনি সৈকত বলেন, ‘আমি শুনতে পেরেছি, কেন্দ্র থেকে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কী কারণে করা হয়েছে, তা বলতে পারব না।’

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি ৪১ সদস্যবিশিষ্ট নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

বিষয়:

কমিটিপিরোজপুরবিএনপিবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজেলার খবর
