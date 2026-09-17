Ajker Patrika
En
বরিশাল

ব‌রিশালে শিক্ষা দিবস স্মরণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ০৮
ব‌রিশালে শিক্ষা দিবস স্মরণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা
শিক্ষা দিবস স্মরণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষা দিবস স্মরণে বরিশালে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোভাযাত্রাটি নগরের অশ্বিনী কুমার হল চত্বর থেকে শুরু হয়ে তৎসংলগ্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে কীর্তনখোলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর আহ্বায়ক সুজন আহমেদ।

বক্তব্য দেন সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ জেলার সমন্বয়ক কমরেড মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কমরেড সুস্মিতা মরিয়ম, বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ শাখার সদস্য রাকিব হাসানসহ অন্যান্য নেতারা।

বিষয়:

বরিশাল বিভাগশোভাযাত্রাজেলার খবরশিক্ষাদিবস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত