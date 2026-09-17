শিক্ষা দিবস স্মরণে বরিশালে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোভাযাত্রাটি নগরের অশ্বিনী কুমার হল চত্বর থেকে শুরু হয়ে তৎসংলগ্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে কীর্তনখোলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর আহ্বায়ক সুজন আহমেদ।
বক্তব্য দেন সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ জেলার সমন্বয়ক কমরেড মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কমরেড সুস্মিতা মরিয়ম, বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ শাখার সদস্য রাকিব হাসানসহ অন্যান্য নেতারা।
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