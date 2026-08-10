বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ছাত্র অধিকার পরিষদের উদ্যোগে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর এমপি।
গতকাল রোববার বিকেলে ইয়াসিন আরাফত নামক এক ছাত্র আহতের ঘটনায় প্রতিমন্ত্রীকে ঘিরে ধরেন সাধারণ ছাত্ররা। এ সময় তাঁরা বেশ কিছু দাবি তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রীর কাছে।
এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমান অবস্থায় এটা প্রতীয়মান হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা রয়েছে। আমি প্রতিমন্ত্রী এলাম, উনি (ভিসি) তো এলেনই না, বরং আমাকে চা খেতে আমন্ত্রণ জানান। ওনার তো সবার আগে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল।’ প্রতিমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সহমত পোষণ করে বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে তিনি এসব বিষয়ে কথা বলবেন।
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