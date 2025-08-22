সরকারি চাল বিতরণে অনিয়ম, বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নে সরকারি চাল মাপে কম দেওয়ার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার হোসেনকে পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দেহেরগতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এতে বলা হয়, মোক্তার হোসেনকে দলীয় দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে কেন তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, তা লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আগামী তিন দিনের মধ্যে ইউনিয়ন কার্যালয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
যদিও নোটিশে নির্দিষ্ট অভিযোগ উল্লেখ করা হয়নি, তবে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার ও ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম চাল বিতরণের সময় মোক্তার হোসেনকে প্রতি উপকারভোগীকে ৩০ কেজির বদলে এক কেজি করে কম দেওয়ার নির্দেশ দেন।
এ ঘটনায় এক নারী উপকারভোগী সরাসরি প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে ক্ষোভে তিনি মোক্তার হোসেনকে জুতা দিয়ে মারেন। ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং পরে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অস্বস্তি দেখা দেয়। এরপরই মোক্তার হোসেনের পদ স্থগিত করা হয়।
অভিযুক্ত মোক্তার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। চাল বিতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাকে পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’
প্রসঙ্গত, গত বুধবার (২০ আগস্ট) দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘সরকারি চাল কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নে সরকারি চাল মাপে কম দেওয়ার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার হোসেনকে পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দেহেরগতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এতে বলা হয়, মোক্তার হোসেনকে দলীয় দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে কেন তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না, তা লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আগামী তিন দিনের মধ্যে ইউনিয়ন কার্যালয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
যদিও নোটিশে নির্দিষ্ট অভিযোগ উল্লেখ করা হয়নি, তবে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার ও ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম চাল বিতরণের সময় মোক্তার হোসেনকে প্রতি উপকারভোগীকে ৩০ কেজির বদলে এক কেজি করে কম দেওয়ার নির্দেশ দেন।
এ ঘটনায় এক নারী উপকারভোগী সরাসরি প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে ক্ষোভে তিনি মোক্তার হোসেনকে জুতা দিয়ে মারেন। ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং পরে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অস্বস্তি দেখা দেয়। এরপরই মোক্তার হোসেনের পদ স্থগিত করা হয়।
অভিযুক্ত মোক্তার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। চাল বিতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাকে পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’
প্রসঙ্গত, গত বুধবার (২০ আগস্ট) দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘সরকারি চাল কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় পিকআপ-ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোতালেব (৪৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফলসাটিয়া বড় ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোতালেব শিবালয় উপজেলার উথলী ইউনিয়নের শশীনারা গ্রামের বাসিন্দা।২ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, ১৭ আগস্ট উপজেলার বড়চওনা ইউনিয়নের দেবরাজ এলাকার বাসিন্দা বাছেদ মুন্সি এক প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে গাজীপুরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। সেখানে বনিবনা না হওয়ায় ওই নারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাছেদ মুন্সির পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়ে পালিয়ে যান।১০ মিনিট আগে
আবদুল হালিম বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব। সামনের জাতীয় নির্বাচনে আমরা প্রতিযোগিতা করব। কিন্তু আমরা হিংসা বা ফ্যাসিবাদ সুযোগ পায়—এ ধরনের কোনো কাজে লিপ্ত হব না। ফ্যাসিবাদবিরোধী স্লোগান ছিল উই ওয়ান্ট জাস্টিস (আমরা ন্যায়বিচার চাই)।’ এ সময় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন,৩৮ মিনিট আগে
আরাফাত বলেন, ‘আমি হিমেলের কাছে গেলে তিনি আমাকে গাড়ি আনতে বলেন। কিন্তু কোনো গাড়িচালক আসতে রাজি হননি। বহু কষ্টে একজনকে রাজি করিয়ে আনার পর এমদাদ পিস্তল বের করেন। আমি এমদাদের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে দৌড় দিলে তিনি হিমেলের গলায় দা ধরে হত্যার হুমকি দেন। পরে আমি আবার পিস্তল দিয়ে দিই।’১ ঘণ্টা আগে