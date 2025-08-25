Ajker Patrika
ভোলায় নদীভাঙন রোধে ও ব্লক ফেলার দাবিতে বিক্ষোভ, পাউবো ঘেরাও

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় নদীভাঙন রোধের দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোলায় নদীভাঙন রোধের দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে ও নদীর তীরে ব্লক ফেলার দাবিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী। এ সময় সড়ক অবরোধ করে সেখানে বিক্ষোভ করেছেন তাঁরা।

আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ভোলা শহরের যুগীরঘোল এলাকায় পাউবো কার্যালয়ের সামনে ভোলা সদর উপজেলার শিবপুর ও দৌলতখান উপজেলার মেদুয়া ইউনিয়নের বাসিন্দারা এ কর্মসূচি পালন করেন।

জানা গেছে, বেলা ১১টার থেকে ওই দুই ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়ো হয়ে প্রথমে পাউবো কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন। পরে তাঁরা সড়ক অবরোধ করে স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে পাউবো কার্যালয় ঘেরাও করেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সোহাগ বলেন, ‘প্রতিদিনই মেঘনার ভাঙনে বসতঘর, ফসলি জমিসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদীতে বিলীন হচ্ছে। জিও ব্যাগ ফেলে এ ভাঙন বন্ধ করা যাবে না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে সিসি ব্লক দ্বারা স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি করছি। আমরা দুই ইউনিয়নের বাসিন্দারা এক হয়ে এ কর্মসূচি পালন করেছি।’ আগামী দিনে আরও কঠোর কর্মসূচি পালনেরও হুমকি দেন এলাকাবাসী।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জিয়া উদ্দীন আরিফ বলেন, ‘শিবপুর ও মেদুয়া ইউনিয়নের বাসিন্দারা বিক্ষোভ করেছেন। আমার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। আমি তাঁদের আশ্বাস দিয়েছি, একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সিসি ব্লক দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। পরে তাঁরা আমার আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’

