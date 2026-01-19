Ajker Patrika

হাতিরঝিলে বাসা থেকে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
হাতিরঝিলে বাসা থেকে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর হাতিরঝিল পশ্চিম চৌধুরীপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে সোনিয়া (১৭) নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে হাতিরঝিল পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার ৪৮ নম্বর বাসার দোতলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

মৃত সোনিয়া ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার উত্তর চরমানিকা গ্রামের মৃত দুলাল ব্যাপারীর মেয়ে। বর্তমানে পশ্চিম চৌধুরীপাড়ায় গৃহকর্তা এ এস এম ইকবাল হোসেনের ওই বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করত।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দীনবন্ধু রায় জানান, ইকবাল হোসেনের বাসায় কাজ করত সোনিয়া। রাতে গৃহকর্তার মেয়ে নুদরাত জাহান নুবাইরা গৃহকর্মী সোনিয়াকে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে পরিবারের সদস্যরা আসেন। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে রাত ২টার দিকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এসআই আরও বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, নিজের ওপর অভিমান করে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগআত্মহত্যাহাতিরঝিলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করলে ইরানের পাশে দাঁড়াবে কি চীন

শিগগির চালু হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সক্ষমতা ৮.২ গিগাওয়াট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

সম্পর্কিত

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে এবার প্রশাসনিক ভবনে তালা

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে এবার প্রশাসনিক ভবনে তালা

কিশোরের ৩৮ টুকরা কঙ্কাল: হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন দাবি পিবিআইয়ের

কিশোরের ৩৮ টুকরা কঙ্কাল: হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন দাবি পিবিআইয়ের

হাতিরঝিলে বাসা থেকে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

হাতিরঝিলে বাসা থেকে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভিক্ষুক নিহত, আহত ২

এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভিক্ষুক নিহত, আহত ২