জুলাই অভ্যুত্থানের বিপক্ষ শক্তিই গণভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে: উপদেষ্টা আদিলুর

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
‘জুলাই-আগস্টে যাঁরা বাংলাদেশের পরিবর্তনের জন্য শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের ওপর ভর করেই জুলাই সনদ প্রণীত হয়েছে। সেই সনদ বাস্তবায়নের জন্যই গণভোটের আয়োজন। যারা জুলাই অভ্যুত্থানের বিপক্ষ শক্তি, তারা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ জুলাইয়ের পক্ষে; আর “হ্যাঁ” ভোটের মাধ্যমেই তারা সেই অবস্থান স্পষ্ট করবে।’
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।
তিনি আরও বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত এই সরকার সংগ্রামী ছাত্র-জনতার সহযোগিতায় জুলাই সনদ প্রণয়ন করেছে। সেই সনদ বাস্তবায়নে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা কাজ করছি এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। আগামী ১২ তারিখের গণভোটে হ্যাঁ ভোটের মাধ্যমে সনদের প্রতি জনগণের সমর্থন প্রতিফলিত হবে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সচেতন ও বিচক্ষণ। তারাই ইতিহাস গড়েছে। নির্বাচনের কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে পুরো জাতি এক কাতারে দাঁড়াবে—জুলাই সনদের পক্ষে, পরিবর্তনের পক্ষে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে।’
পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যরা এবং জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
বেলা ১১টার দিকে জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন উপদেষ্টা। সভায় তিনি সবাইকে গণভোটের প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার নির্দেশনা দেন। পরে তিনি কুলিয়ারচর, বাজিতপুর ও ভৈরব উপজেলায় গণভোটের প্রচারণা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশে রওনা হন।
