বরিশালে থানা থেকে আসামির পলায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানা থেকে জয় সাহা (৩০) নামের এক আসামি পালিয়েছেন। রোববার রাত ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। তবে আজ সোমবার রাত পর্যন্ত বিষয়টি পুলিশ গোপন রাখার চেষ্টা চালায়। এখন পর্যন্ত জয়কে গ্রেপ্তার করা যায়নি বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।
জানা গেছে, জয় সাহা মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। রোববার বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় রাখা হয়েছিল। রাতে খাবার দেওয়ার জন্য সেন্ট্রি হাজতখানার গেট খোলেন। তখন জয় সেন্ট্রিকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। তবে কয়েক স্তরের নিরাপত্তাবেষ্টিত কোতোয়ালি থানা থেকে দৌড়ে পালানো সম্ভব কি না, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এটি গোপন রাখতে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ কঠোর নীরবতা পালন করে।
গণমাধ্যমকর্মীরা বিভিন্ন মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর সোমবার রাতে ওসির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক (তদন্ত) সুমন আইচ বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি জানিয়েছেন, সেন্ট্রির অসতর্কতায় জয় সাহা নামক এক আসামি পালিয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমানকে ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি।
