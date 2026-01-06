প্রচারে আ.লীগ কর্মী, শঙ্কায় নেতারা

বরিশাল বিএনপি
খান রফিক, বরিশাল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিএনপিতে ভেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে খোদ দলটির কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে দলীয় নেতারা একে অপরকে দায়ী করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ বিষয়ে কথা চালাচালি হচ্ছে। এদিকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দলে ভেড়ানোকে আশঙ্কাজনক বলছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা।
গত বছর বিজয় দিবসে বিএনপির মিছিলে অংশ নেন মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর নিগার সুলতানা হনুফার দুই সহোদর। মাসুদ হাসান দুলাল ও জসিম উদ্দিন নামক এই দুই ব্যক্তি সাবেক মেয়র সাদিক আবদুল্লাহর অনুসারী বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর নগরের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতাদের প্রশ্রয়ে দুলাল ও জসিম বিএনপিতে ঢুকে পড়েছেন বলে স্থানীয় নেতারা অভিযোগ করেন।
এ বিষয়ে ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আমির খসরু বলেন, ‘দুলাল ও জসিম আগে বিএনপি করতেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক চাপে পড়ে তাঁরা আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছেন। বর্তমানে যদি দুলাল ও জসিমকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়, তাহলে তাদের বিএনপির মিছিলে ডাকা হবে না।’
বরিশাল-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারের অনুসারী বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক তারিন বলেন, ‘যারা বিএনপিতে আওয়ামী লীগের লোকজন এনে দল ভারী করছে, তাদের ধরা উচিত। এমন একটি ঘটনা ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটেছে। সব ওয়ার্ডেই যারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের শেল্টার দিচ্ছে, তাদের কৈফিয়ত তলব করতে হবে। তাদের যারা ধানের শীষের মিছিলে এনে ঢোকাচ্ছে, তারা অপরাধী।’
সম্প্রতি বরিশাল নগরে অনুষ্ঠিত এক সভায় নগর বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মীর জাহিদুল কবির নেতা-কর্মীদের বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ছায়া আছে এমন কাউকে দলে আনবেন না। আমরা এর পর থেকে হাতেনাতে ধরব। আমরা যারা এত দিন রাজনীতি করে আসছি, তাদের অবৈধ টাকাপয়সা নেই। আমাদের লোকজন কোনো অফিস-আদালতেও দৌড়ায় না, কোনো দখলদারিতেও নেই। বাসস্ট্যান্ড খায় না, রুপাতলী খায় না, লঞ্চঘাট খায় না, বাজার খায় না।’
জানতে চাইলে বিএনপি নেতা মীর জাহিদুল কবির বলেন, ‘যারা জুলাই আন্দোলনে আওয়ামী লীগের হয়ে দা নিয়ে হামলা করেছে, তারাও ধানের শীষের মিছিলে ঘোরে। এমন একজন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সাবেক কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ মান্নার সহচর মো. সজিব। যাদের লোক নেই, তারা এসব অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে দল ভারী করছে।’
এদিকে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন ফেসবুকে সতর্ক করে লেখেন, ‘যারা এখনো আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা সাথে নিয়ে নিজের দল ভারী করতে চায়, হাদির ওপর হামলা থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়াও উচিত। প্রেতাত্মারা বিশ্বস্ত হয় না, বিশ্বাসঘাতক হয়।’
এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে শাহিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বরিশাল নগরের প্রতি এলাকাতেই অনুপ্রবেশকারীরা বিএনপিতে ঢুকে গেছে। তারা ধানের শীষের মিছিলে অংশ নেয়। যারা আওয়ামী লীগ করত, তারা বিএনপির বন্ধু নয়। এ জন্য সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছি।’
এ বিষয়ে জানতে বরিশাল-৫ আসনের বিএনপির প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, তিনি বরিশাল বিএনপিতে আওয়ামী লীগের লোকজন ঢুকে পড়ার কথা শুনেছেন। তৃণমূল পর্যায়ে এ নিয়ে কথা উঠলে তা অনেকাংশেই অ্যালার্মিং। এ ধরনের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, বিএনপি প্রার্থীদের মিছিলে ঢুকে আওয়ামী লীগ নাশকতা করতে পারে। বিএনপি নেতা কুদ্দুস বলেন, দলীয় ফোরামে এমপি প্রার্থীদের এ বিষয়ে সতর্ক করা হবে।
