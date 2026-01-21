বাবার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় কারাবন্দী জাপা প্রার্থী টিপুর মেয়ে হাবিবা

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হয়েছেন কারাবন্দী গোলাম কিবরিয়া টিপু। বাবার অনুপস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছেন তাঁর মেয়ে হাবিবা কিবরিয়া। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টায় মুলাদীতে জাতীয় পার্টির নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাবার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামেন তিনি।
হাবিবা কিবরিয়ার অভিযোগ, বিনা বিচারে তাঁর বাবা টিপুকে এক বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, এটা শুধু নির্বাচনী লড়াই নয়, একজন বাবার ন্যায় পাওয়ার জন্য মেয়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুলাদী-বাবুগঞ্জের সাধারণ মানুষ অংশ নেবেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ ভোটে তাঁর বাবা টিপুকে এমপি নির্বাচিত করে কারাগার থেকে মুক্ত করবেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রকৌশলী ইকবাল হোসেন তাপস, বরিশাল জেলা যুবসংহতি সভাপতি নজরুল ইসলাম হেমায়েত, উপজেলা জাতীয় পার্টির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আরিফ হোসেন সরদার, উপজেলা জাতীয় পার্টির নেতা সেলিম আহমেদ চৌকিদার, কুতুব উদ্দিন চৌকিদার প্রমুখ।
