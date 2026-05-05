সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ

বরিশাল বিএম কলেজে সেশন চার্জের নামে অকার্যকর নানা খাতে ফি আদায়ের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবারও বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা ১০ দফা দাবি ঘোষণা করেন। দাবি পূরণ না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা।
দাবিগুলো হচ্ছে—সেশন ফির আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এক বছরের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা ও বাজেট প্রকাশ, কলেজের বিভিন্ন কমিটিতে থাকা শিক্ষকদের নাম প্রকাশ করা, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সংস্কার, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, ক্যাফেটেরিয়া চালু করা, অডিটরিয়াম উন্মুক্ত করে দেওয়া, আন্তবিভাগ ও বহির্বিভাগে খেলাধুলা নিশ্চিত করা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।
আন্দোলনকারী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবির সিকদার জানান, কর্তৃপক্ষকে সেশন চার্জের সব খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা তাঁরা কঠোর কর্মসূচি দেবেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পরে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে সামনের সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেন।
এ ব্যাপারে বিএম কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক এ টি এম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গত তিন দিন ধরে কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা পৃথকভাবে দাবি জানিয়েছেন। আজও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা স্মারকলিপি দেন। পরে অধ্যক্ষ স্মারকলিপির প্রতিটি বিষয় ধরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি, সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেছেন। বর্তমানে ক্যাম্পাস শান্ত আছে।
প্রসঙ্গত, গত রোববার ‘কার্যক্রম নেই, তবু ফির বোঝা’ শীর্ষক একটি সংবাদ আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ছাত্র-শিক্ষকেরা কলেজের অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং তাঁদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।
নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বৃদ্ধাসহ পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন র্যাবের তিন সদস্য। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের বোয়ালিয়া খাল এলাকায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে ধরতে গেলে স্থানীয় মাদক কারবারি ও দুর্বৃত্তরা সংঘবদ্ধভাবে কুপিয়ে আহত করে র্যাব সদস্যদের। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মাহী নামের এক র্যাব সদস্যকে সদর জেনারেল হাসপাতালে২৮ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবন করে মাতলামি ও জনশান্তি বিনষ্ট করার অভিযোগে দুই তরুণকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে উপজেলার ব্রাহ্মণপাড়া সদর ইউনিয়নের নাইঘর ও ডগ্রাপাড়া এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে আটকের পর তাঁদের এই দণ্ড দেওয়া হয়।৩২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে পুলিশের সামনেই টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) সকালে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) অফিসে এই ঘটনা ঘটান স্থানীয় যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী।১ ঘণ্টা আগে