Ajker Patrika
বরিশাল

সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ
১০ দফা দাবিতে বরিশাল বিএম কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিএম কলেজে সেশন চার্জের নামে অকার্যকর নানা খাতে ফি আদা‌য়ের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবারও বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা ১০ দফা দাবি ঘোষণা করেন। দাবি পূরণ না হ‌লে ক‌ঠোর আন্দোল‌নের হুঁশিয়ারি দেন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা।

দাবিগুলো হচ্ছে—সেশন ফির আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এক বছরের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা ও বাজেট প্রকাশ, ক‌লে‌জের বিভিন্ন কমিটিতে থাকা শিক্ষকদের নাম প্রকাশ করা, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সংস্কার, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, ক্যাফেটেরিয়া চালু করা, অডিটরিয়াম উন্মুক্ত করে দেওয়া, আন্তবিভাগ ও বহির্বিভাগে খেলাধুলা নিশ্চিত করা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।

আন্দোলনকারী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবির সিকদার জানান, কর্তৃপক্ষ‌কে সেশন চা‌র্জের সব খা‌তে স্বচ্ছতা নি‌শ্চিত কর‌তে হ‌বে। নতুবা তাঁরা ক‌ঠোর কর্মসূচি দেবেন।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পরে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে সামনের সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেন।

এ ব‌্যাপা‌রে বিএম ক‌লে‌জের উপাধ‌্যক্ষ অধ্যাপক এ টি এম রা‌শেদুল ইসলাম ব‌লেন, গত তিন দিন ধ‌রে ক‌লে‌জের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা পৃথকভা‌বে দাবি জা‌নি‌য়ে‌ছেন। আজও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা স্মারক‌লি‌পি দেন। পরে অধ‌্যক্ষ স্মারক‌লি‌পির প্রতি‌টি বিষয় ধ‌রে ব‌্যাখ‌্যা দিয়েছেন। যেগু‌লো বাস্তবায়ন হয়‌নি, সেগু‌লো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হ‌বে ব‌লে আশ্বাস দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা আশ্বস্ত হ‌য়ে ফি‌রে গে‌ছেন। বর্তমা‌নে ক‌্যাম্পাস শান্ত আছে।

প্রসঙ্গত, গত রোববার ‘কার্যক্রম নেই, তবু ফির বোঝা’ শীর্ষক এক‌টি সংবাদ আজ‌কের প‌ত্রিকায় প্রকা‌শিত হ‌লে ছাত্র-শিক্ষক‌েরা কলেজের অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং তাঁদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাশিক্ষার্থীবিক্ষোভবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার পরও ৩-৬ মাসের মধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম ইরান

তামিলনাড়ুতে জিতলেন বিজয়ের গাড়িচালকের ছেলে, নিজ আসনে হার মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

বাউফলে টয়লেট নির্মাণে ‘দুই কোটি টাকা’ বিতর্ক: তদন্তে মিলল ভিন্ন চিত্র

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন: দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির, নিজের ডেরাতেও হারলেন মমতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

কেইপিজেডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ আহত ও গাড়ি ভাঙচুর

সম্পর্কিত

হাতিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা, ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

হাতিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলা, ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে হামলা, ৩ র‍্যাব সদস্যকে কুপিয়ে আহত

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে হামলা, ৩ র‍্যাব সদস্যকে কুপিয়ে আহত

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ২ যুবকের কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ২ যুবকের কারাদণ্ড

সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ

সেশন চার্জে অকার্যকর খাতে ফি আদায়: বিএম কলেজে ফের বিক্ষোভ