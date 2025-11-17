হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় ঘোষণার পর বরিশালের বাবুগঞ্জে মিষ্টি বিতরণকে ঘিরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন। আজ সোমবার উপজেলার আগরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৩০), তিনি উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের আগরপুর গ্রামের দুলাল হাওলাদারের ছেলে এবং ইউনিয়ন শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর সন্ধ্যায় আগরপুর বাজারে ছাত্রদল নেতা কর্মীরা মিষ্টি বিতরণ করে। এ সময় জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি রবিউল ইসলামের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. আউয়াল হোসেন, মো. রাসেল ও মো. শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়।
একপর্যায়ে একই ইউনিয়নের রহমান হাওলাদারের ছেলে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আউয়াল হাওলাদারসহ কয়েকজন রবিউল ইসলামের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা ধারালো ছুরি দিয়ে রবিউল ইসলামকে কুপিয়ে ও আঘাত করে গুরুতর জখম করেন। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আতিকুর রহমান আল আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত রবিউল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সর্বশেষ তিনি জাহাঙ্গীরনগর (আগরপুর) ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি পদে ছিলেন। সোমবার মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে তিনি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে আগরপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মিষ্টি বিতরণকালে কথা-কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষে ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পল্লবীতে দোকানে ঢুকে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়াকে যারা গুলি করেছে, তাদের তিনজনেরই মাথায় হেলমেট ছিল। যুবদল নেতার বুকে, পিঠে ও মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে সাতটি গুলি করে তারা পালিয়ে যায়। পরে লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে মিরপুর পল্লবী থানার পেছনে সি-ব্লক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়া বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি নামের এক দোকানে বসে ছিলেন। সেখানেই ঢুকেই তাঁকে গুলি করা হয়।
ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যায় পল্লবী থানা যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে কে বা কারা গুলি করেছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান আরও বলেন, ‘আমরা একজনকে আটক করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কারণ জানার চেষ্টা করছি।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, কিবরিয়া দোকানে ঢোকার দু–তিন সেকেন্ডের মধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত দোকানে ঢুকে তাঁকে গুলি করতে শুরু করে। দুর্বৃত্তদের একজনের পরনে পাঞ্জাবি, একজনের গায়ে শার্ট ও আরেকজনের গায়ে শার্টের ওপর শীতের চাদর জড়ানো ছিল। প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট ও মুখে মুখোশ ছিল। এ সময় দোকানে ৯ জন ছিলেন। দুর্বৃত্তদের একজন কিবরিয়াকে গুলি করতে শুরু করলে ভয়ে দোকান থেকে আগের লোকজন বেরিয়ে যান। আর দুজন লুকিয়ে পড়েন। কিবরিয়াকে দুজন এলোপাতাড়ি গুলি করে। এ সময় কিবরিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁকে আরও তিনটি গুলি করে দুর্বৃত্তরা দ্রুত বেরিয়ে যায়।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফ হ্নীলার নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি অস্ত্র-গুলিসহ তিন ডাকাতকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আজ সোমবার ওই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ হাসান (২৫), মো. নূর কালাম (২৬) ও আব্দুর রাজ্জাক (২৮)। তাঁরা সবাই একই রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
টেকনাফ ১৬ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি কাউছার সিকদার এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আজ বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১৬ এপিবিএনের আওতাধীন সাতটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এপিবিএন, জেলা পুলিশ, আনসার, র্যাব, বিজিবি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে নয়াপাড়া ক্যাম্পের বি-ব্লকের পাঁচ ট্যাংকি মোড় এলাকায় সশস্ত্র ডাকাত দলের অবস্থানের তথ্য পেয়ে দ্রুত অভিযান চালায়। যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তিনজনকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিনসহ দুইটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
অতিরিক্ত ডিআইজি কাউছার সিকদার আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছে যে তাঁরা আরও ১০-১২ জন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
যশোর প্রতিনিধি
যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ মাকে দেখে মাথা ঘুরে পড়ে পলাশ ধর (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। চিকিৎসকদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, তিনি মাকে আহত অবস্থায় দেখে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আজ সোমবার সন্ধ্যায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।
পলাশ ধর যশোর শহরের বেজপাড়া এলাকার মৃত অজিত ধরের ছেলে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তাঁর মা সীমা ধর (৬৫) যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত আজকের পত্রিকাকে জানান, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং সহকারী সীমা ধর আজ বিকেলে কর্মস্থল থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি চুড়ামনকাটি এলাকায় পৌঁছালে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সীমা ধর গুরুতর আহত হন। তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে ছেলে পলাশ ধর মাকে দেখতে হাসপাতালে যান। এ সময় তিন তাঁর মাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যান। পলাশকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানান, তিনি মারা গেছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পলাশ হার্ট অ্যাটাকে (হৃদ্রোগে) আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
প্রতিনিধি, মুলাদী (বরিশাল)
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় শৌচাগার থেকে জীবিত এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সাদেকপুর ইউনিয়নের সাদেকপুর গ্রামে কান্না শুনতে পেয়ে শৌচাগার থেকে নবজাতকটি উদ্ধার করা হয়। তবে শিশুটির মা-বাবার খোঁজ মেলেনি।
মেহেন্দীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রিয়াজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সাদেকপুর গ্রামের বাসিন্দা মতিন হাওলাদার জানান, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। ওই সময় রাস্তার পাশে একটি শৌচাগার থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে বিষয়টি আশপাশের লোকজন এবং উপজেলা প্রশাসনকে জানান।
মতিন হাওলাদার দুপুরের দিকে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত কেউ নবজাতকের বাবা-মা দাবি করেননি। সদ্যোজাত শিশুটিকে কে বা কারা শৌচাগারে ফেলে গেছে, তা জানা যায়নি। পরিচয় পাওয়া গেলে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে। অন্যথায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত দেবেন।’
ইউএনও রিয়াজুর রহমান বলেন, স্থানীয় এক বাসিন্দা শৌচাগার থেকে নবজাতক উদ্ধার করার বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কেউ দাবি না করলে শিশুটিকে সরকারি নিবাসে কিংবা দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
