Ajker Patrika
বরিশাল

ভোটে সহিংসতার আশঙ্কা এবি পার্টি নেতা ফুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ভোটে সহিংসতার আশঙ্কা এবি পার্টি নেতা ফুয়াদের
বরিশালে এবি পার্টির সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোটে সহিংসতা ও অনিয়মের আশঙ্কা করছেন বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে ১১ দলের প্রার্থী ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। নির্বাচনী পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ মঙ্গলবার বরিশাল নগরীতে সংবাদ সম্মেলনে এ শঙ্কার কথা জানান তিনি।

আসাদুজ্জামান ফুয়াদ দাবি করেন, মুলাদী উপজেলার সফিপুর, নাজিরপুর ও বাটামারা ইউনিয়নসহ মোট ১৪টি ভোটকেন্দ্রকে ‘অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, ইতিমধ্যে মাদারীপুর, শরীয়তপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পেশাদার ডাকাত ও বোমা তৈরিতে জড়িত একটি চক্র এলাকায় প্রবেশ করেছে।

এতে ভোটাররা ভয়ের মধ্যে আছেন। তাদের অনেকেই অস্ত্রধারী এবং স্থানীয়ভাবে তাদের উপস্থিতি জনমনে শঙ্কা তৈরি করেছে। এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

এবি পার্টির নেতা বলেন, প্রায় পাঁচ কোটি টাকার জালনোট এ আসনে প্রবেশ করেছে বলে তাঁর কাছে তথ্য রয়েছে এবং ইতিমধ্যে এসব অর্থের লেনদেন বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, বিভিন্ন চরাঞ্চল ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। তবে এসব বিষয়ে এখনো যৌথ বাহিনীর কার্যকর অভিযান চোখে পড়েনি বলে দাবি করেন তিনি। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অভিযান আরও জোরদার করতে হবে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা ও আস্থার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচনী প্রশাসন প্রসঙ্গে ফুয়াদ বলেন, কিছু প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তাঁদের কাছে রয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যে দলীয় আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছেন।

আগের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্র দখল বা তথাকথিত ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হলে তার ফল ভালো হবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।

বিষয়:

বরিশাল জেলাঅনিয়মবরিশাল বিভাগবরিশালসহিংসতাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনএবি পার্টিভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের ৩ দিন যান চলাচলে বিধিনিষেধ, ভোট দিতে যাবেন কীভাবে

এনসিপিকে ছেড়ে দেওয়া আসনে শেষ মুহূর্তে ইশতেহার ঘোষণা জামায়াত নেতার

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৮৪ আসনে সহিংসতার শঙ্কায় পুলিশ

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ ১৩তম, স্কোর বাড়লেও এক ধাপ অবনমন: টিআইবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সারজিস–নওশাদের সমর্থকদের মারামারি, আহত ১৩

সারজিস–নওশাদের সমর্থকদের মারামারি, আহত ১৩

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

সম্পর্কিত

ফরিদগঞ্জে হবে ত্রিমুখী লড়াই, বিএনপির বাধা বিদ্রোহী

ফরিদগঞ্জে হবে ত্রিমুখী লড়াই, বিএনপির বাধা বিদ্রোহী

নীলফামারীতে ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নীলফামারীতে ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

ভোটে সহিংসতার আশঙ্কা এবি পার্টি নেতা ফুয়াদের

ভোটে সহিংসতার আশঙ্কা এবি পার্টি নেতা ফুয়াদের

সম্পদের তথ্য গোপন করায় যুবলীগের সাবেক নেতার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সম্পদের তথ্য গোপন করায় যুবলীগের সাবেক নেতার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা