নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, আটক ২

নেত্রকোনার দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে এক কিশোরী ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে এক পাচারকারীসহ ওই কিশোরীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
আজ শনিবার নেত্রকোনা ব্যাটালিয়নের (৩১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
আটক ব্যক্তি সিলভার চাকমা দুর্গাপুর উপজেলার ভরতপুর গ্রামের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া কিশোরী (১৪) উপজেলার বরইগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় পুশ ইন ও মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবি টহল কার্যক্রম জোরদার করেছে। এর অংশ হিসেবে টহলরত বিজিবি সদস্যরা সীমান্তের মেইন পিলার ১১৫৬/৮-এস সংলগ্ন ফারংপাড়া গ্রামের বটতলা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই কিশোরীর অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করেন। তাঁদের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে সিলভার চাকমার সহযোগিতা নেয়। এ সময় সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে বিজিবি তাঁদের আটক করে।
৩১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী জানান, প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটক ব্যক্তি ও উদ্ধার হওয়া কিশোরীকে দুর্গাপুর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে ধান কাটা নিয়ে তর্কের জেরে শ্যামল চন্দ্র মালী (৫০) নামের এক দিনমজুরের মাথায় গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।১২ মিনিট আগে
শনিবার বিকেলে ভারতের ১৫৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের দাউয়াকামারী ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা কাঁটাতারের বেড়ার গেট দিয়ে এক ব্যক্তিকে জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান। বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিক বিজিবিকে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় ৬১ বিজিবি (তিস্তা-২) ব্যাটালিয়নের কালীরহাট ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা...২৭ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, প্রশাসন পরিচালনায় ব্যর্থতা, গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে অক্ষমতা এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে বিএনপি সরকার অল্প সময়েই জনসমর্থন হারাতে শুরু করেছে।১ ঘণ্টা আগে
‘ভাই, আমার বাচ্চার জন্য একটু পানি দেন, টাকা দিচ্ছি’—এমন আকুতি শোনা যায় পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নের বড়বাড়ি সীমান্তের জিরো লাইনে আটকে থাকা এক ব্যক্তির কণ্ঠে। পাশে থাকা শিশুটি তখন তৃষ্ণায় কাঁদছিল। টানা ৩৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সীমান্তে আটকে রয়েছে ১০ জন নারী-পুরুষ ও শিশু।১ ঘণ্টা আগে