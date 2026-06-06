Ajker Patrika
ঢাকা

ছাগল মারার প্রতিবাদ করায় গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
ছাগল মারার প্রতিবাদ করায় গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা
প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় ছাগলের ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর দায়ের কোপে রূপবান বেগম (৪৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

শনিবার (৬ জুন) এই তথ্য নিশ্চিত করেন আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম।

গতকাল শুক্রবার (৫ জুন) দুপুরের দিকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নারীর মৃত্যু হয়।

নিহত রূপবান বেগম সাভারের আশুলিয়ার তাজপুর এলাকার বাসিন্দা জয়নাল সরকারের স্ত্রী। মামলার প্রধান আসামি আলিয়া সরকার একই এলাকার মৃত সুলতান সরকারের ছেলে।

পুলিশ ও নিহত রূপবানের স্বজনেরা জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে ভুক্তভোগী নারীর একটি ছাগল আলিয়া সরকার নামে এক প্রতিবেশীর বাড়ির উঠানে গিয়ে ঘাস খায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আলিয়া সরকার ছাগলটিকে কোপ দিলে সেটি মারা যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে রূপবান বেগম ও আলিয়া সরকারের মধ্যে তর্ক হয়। একপর্যায়ে আলিয়া সরকার তাঁর হাতের ধারালো দা দিয়ে রূপবান বেগমের পায়ে কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর রক্তাক্ত জখম হন। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় ভুক্তভোগী নারীর স্বামী বাদী হয়ে হত্যাচেষ্টার মামলা করেন। ভুক্তভোগী নারীর মৃত্যু হওয়ায় এটি এখন হত্যা মামলায় রূপান্তর হবে। আসামিরা পলাতক রয়েছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

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