Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে আওয়ামী লীগ নেত্রীর আত্মহত্যা, যা বলছে পরিবার

 আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বরিশালে আওয়ামী লীগ নেত্রীর আত্মহত্যা, যা বলছে পরিবার
শীলা আক্তার (৩৫)। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক নারী ইউপি সদস্য গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ও তাঁর পরিবার। গত শুক্রবার রাতে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত শীলা আক্তার (৩৫) আগৈলঝাড়া উপজেলার ৪ নম্বর গৈলা মডেল ইউনিয়নের ৭,৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী ইউপি সদস্য ছিলেন। তিনি উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে উপজেলার সেরাল গ্রামের একটি ভাড়া বাসায় শীলা আক্তারের সঙ্গে তাঁর স্বামী শফিকুল ইসলাম মারুফ সেরনিয়াবাতের পারিবারিক কলহ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে শীলাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরবর্তী সময়ে শীলা আক্তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। চিৎকার ও অস্বাভাবিক শব্দ পেয়ে প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহামুদুল হাসান রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে দেখে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। রাতে শেবাচিম হাসপাতালে পৌঁছালে দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শীলা আক্তার তিন কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। তাঁর স্বামী শফিকুল ইসলাম মারুফ সেরনিয়াবাত একই ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য এবং গৈলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। শীলা আক্তার ছিলেন মারুফের দ্বিতীয় স্ত্রী।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শীলার পরিবার শারীরিক নির্যাতন ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ তুলেছে।

শীলার বাবা আব্দুস সালাম হাওলাদার জানান, প্রায় এক বছর আগে মারুফ সেরনিয়াবাতের সঙ্গে শীলার বিয়ে হয়। তিনি বলেন, ‘বিয়ের পর থেকে সেরাল গ্রামের ভাড়া বাসায় তারা থাকত। বিয়ের পর থেকেই অহেতুক নানা কারণে আমার মেয়েকে তার স্বামী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত।’

শীলার মা ফাতেমা বেগম অভিযোগ করেন, ‘ঘটনার দিন বিকেলে বাসায় বসেই মারুফ আমার মেয়েকে অমানুষিক নির্যাতন করে। সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়েই শীলা ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস দেয়।’

অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য জানতে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য শফিকুল ইসলাম মারুফ সেরনিয়াবাতের সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ব্যবহৃত নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেছে।

আগৈলঝাড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সুশংকর মল্লিক জানান, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘মরদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। রিপোর্ট এলে সে অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বিষয়:

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