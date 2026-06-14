অলিম্পিক সিমেন্ট কারখানা বন্ধের ঘোষণা: এবার সমাবেশ শ্রমিকদের সন্তানদের

বরিশালে অলিম্পিক সিমেন্ট কারখানা বন্ধের ঘোষণার জেরে শ্রমিকদের সব বকেয়া পরিশোধ ও চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে আজ রোববার শ্রমিকদের সন্তানদের অংশগ্রহণে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সন্তানেরা বাবা-মায়ের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় পরিবার ও শিক্ষাজীবনে সৃষ্ট সংকটের কথা তুলে ধরেন।
সমাবেশে শিক্ষার্থী মানছুরা, ইয়াছিন, লিমন প্রমুখ শ্রমিকদের সন্তানদের পক্ষে বক্তব্য দেন। তাঁরা জানান, বাবা-মায়ের চাকরি চলে যাওয়ার কারণে তাঁদের পড়ালেখা ও খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। তাঁদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অভিভাবকদের চাকরির বকেয়া পাওনা পরিশোধ এবং কারখানা হস্তান্তর হলে চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের (রেজি নং বরিশাল ৫৪) সভাপতি মো. সেলিম সরদার, সহসভাপতি মো. আবু বক্কর ছিদ্দিক লিটন ও সম্পাদক মো. পাভেল হাওলাদার।
সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সদস্য গাজী মো. বেল্লাল হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শহিদুল হাওলাদার, সোনারগাঁও টেক্সটাইল মিল লি. শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. মোশারেফ হোসেন, অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের উপদেষ্টা মো. হান্নান হাওলাদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খুকুমণি, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহানুর রহমান শাহীন প্রমুখ।
সমাবেশে শ্রমিকনেতারা জানান, আচমকা তাঁদের কারখানা বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাকরিসহ হস্তান্তরের বিষয় বা দুই মাসের বকেয়া বেতন, ওভারটাইমসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধের বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হচ্ছে না। এতে শ্রমিকেরা চাকরি ও পাওনা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।
নেতারা এ দাবিতে ১৬ জুন শ্রমিকদের পাওনা মেটাতে ভুখা মিছিল করার ঘোষণা দেন।
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