বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ভবনের দরজা-জানালা, বাবা-ছেলে আহত

বরিশাল নগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দরগাহ বাড়ি মসজিদসংলগ্ন একটি তিনতলা ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে ভবনটির নিচতলার দরজা-জানালা উড়ে গেছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. গালিব বলেন, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদের পাশেই একটি তিনতলা ভবনের নিচতলায় ভোর ৬টার দিকে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় প্রতিবেশীরা। বিস্ফোরণে ওই ভবনের নিচতলার দরজা-জানালা ভেঙে পার্শ্ববর্তী খালে পড়ে। এতে সব কটি রুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই বাসায় থাকা দুজনকে গুরুতর অবস্থায় বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন বাড়িটির নিরাপত্তাকর্মী মানিক এবং তাঁর ছেলে মৃদুল।
২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক বাহার স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, ওই ভবনের নিচতলায় বাবা ও ছেলে থাকে। বাবা সিকিউরিটি গার্ড মানিক ও ছেলে মৃদুল। তাঁদের শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে সিটিএসবি ও পুলিশের দুটি টিম রয়েছে। বিস্ফোরণে আহতদের অবস্থা কী—তা এখনো জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছেন।
