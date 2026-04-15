Ajker Patrika
বরিশাল

বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ভবনের দরজা-জানালা, বাবা-ছেলে আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ১৬
বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ভবনের দরজা-জানালা, বাবা-ছেলে আহত
ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেছে দরজা-জানালা। ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দরগাহ বাড়ি মসজিদসংলগ্ন একটি তিনতলা ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে ভবনটির নিচতলার দরজা-জানালা উড়ে গেছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. গালিব বলেন, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদের পাশেই একটি তিনতলা ভবনের নিচতলায় ভোর ৬টার দিকে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় প্রতিবেশীরা। বিস্ফোরণে ওই ভবনের নিচতলার দরজা-জানালা ভেঙে পার্শ্ববর্তী খালে পড়ে। এতে সব কটি রুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই বাসায় থাকা দুজনকে গুরুতর অবস্থায় বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন বাড়িটির নিরাপত্তাকর্মী মানিক এবং তাঁর ছেলে মৃদুল।

ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক বাহার স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, ওই ভবনের নিচতলায় বাবা ও ছেলে থাকে। বাবা সিকিউরিটি গার্ড মানিক ও ছেলে মৃদুল। তাঁদের শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে সিটিএসবি ও পুলিশের দুটি টিম রয়েছে। বিস্ফোরণে আহতদের অবস্থা কী—তা এখনো জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাদুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগসিলিন্ডার বিস্ফোরণজেলার খবরবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

নীরবে পেট্রোডলার চুক্তি বাতিল সৌদির, পেট্রোইউয়ানের উত্থান ঠেকাতেই ইরান যুদ্ধ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা: সাবেক শিবির নেতার হুকুমে হামলা চালায় আসামিরা

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

সম্পর্কিত

ঘুড়ি উৎসবে একসঙ্গে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি নেতারা

ঘুড়ি উৎসবে একসঙ্গে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি নেতারা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

মমেকে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আরও ২৫ শিশু

মমেকে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আরও ২৫ শিশু

বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ভবনের দরজা-জানালা, বাবা-ছেলে আহত

বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ভবনের দরজা-জানালা, বাবা-ছেলে আহত