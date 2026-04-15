ঘুড়ি উৎসবে একসঙ্গে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি নেতারা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য ঘুড়ি উৎসব। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে পদ্মার পাড়সংলগ্ন ‘সীমান্ত অবকাশ’ এলাকায় রাজশাহী ফাউন্ডেশন এই আয়োজন করে। এতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়ান।
এ ছাড়া সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় রূপ নেয় এই ঘুড়ি উৎসব। অনুষ্ঠানে রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) শফিকুল হক মিলন বক্তব্য দেন। তিনি গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে মণি-মুক্তার সঙ্গে তুলনা করে তা পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়ান—এমপি মিলন, বিএনপির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এবং সাবেক সিটি মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক এরশাদ আলী ঈশা, মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল, নায়েবে আমির ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, রাজশাহী মহানগর এনসিপির আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলী প্রমুখ।
উৎসব চলাকালে পদ্মাপাড়ের আকাশ রঙিন ঘুড়িতে ছেয়ে যায়। এ দৃশ্য মুগ্ধ করে দর্শনার্থীদের।
