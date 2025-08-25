ওএমএস ডিলারের বিরুদ্ধে বাড়তি টাকা নেওয়া ও কম চাল দেওয়ার অভিযোগ

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের মুলাদীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া ও পরিমাণে কম চাল দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ডিলার রবিন হোসেনের বিরুদ্ধে। ক্রেতাদের দাবি, ডিলার রবিন আজ সোমবার কার্ডধারীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ৪৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা নিয়েছেন এবং ৩০ কেজির বদলে ২৭ কেজি চাল দিয়েছেন। গতকাল রোববারও তিনি ৫০০ টাকা নিয়ে সেলাইবিহীন বস্তায় চাল দিয়েছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।
অভিযুক্ত রবিন হোসেন উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আলীমাবাদের ওএমএস ডিলার।
আলীমাবাদ গ্রামের আনছার ফকির জানান, রবিন হোসেন আজ ও গতকাল চাল বিক্রি করেন। তিনি ক্রেতাদের কাছ থেকে ৩০ কেজি চালের জন্য নির্ধারিত ৪৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা নিয়েছেন। বস্তার সেলাই খোলা থাকায় ক্রেতারা অন্য জায়গায় গিয়ে মেপে দেখেন ২৭ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে।
একই এলাকার দাদন সিকদার বলেন, বাড়তি টাকা দিতে না চাওয়ায় ডিলার তাঁকে চাল দেননি। এ ছাড়া তাঁর কার্ড বাতিল করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
৪৯৯ জন কার্ডধারী ক্রেতার কাছ থেকে প্রায় ২৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ওএমএস ডিলার রবিন হোসেন বলেন, খুচরা টাকার সংকট থাকায় গতকাল ও আজ সকালে কিছু ক্রেতাকে ৫০ টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে খুচরা করে সবাইকে টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কিছু বস্তা ফেটে যাওয়ায় কয়েক ক্রেতাকে মেপে ৩০ কেজি চাল দেওয়া হয়েছে। কাউকে কম চাল দেওয়া হয়নি। প্রতিপক্ষের লোকজন ডিলারশিপ না পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বদনাম ছড়াচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, কয়েকজন ক্রেতা আলীমাবাদ ওএমএস ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য খাদ্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
