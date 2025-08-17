Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

‘বউ আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত, টাকা না থাকলে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৩৭
লোকমান সরদার ও উদ্ধার চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত
লোকমান সরদার ও উদ্ধার চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাসা থেকে লোকমান সরদার (৩২) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লোকমান একজন দরজি দোকানি। বাসা থেকে পুলিশ একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে–‘আমার বউ টাকা টাকা করত। আর আমার কথা শুনত না। আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত। তা আমি জানতাম। আমি বুঝে গেছি, আমার টাকা না থাকলে শেষে আমাকে ছেড়ে যাবে। তাই আমি মরে গেলাম।’ চিরকুটটি তাঁর লেখা কি না, বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারা বাজারসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে ওড়না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় লোকমানের লাশ পাওয়া যায়। তিনি ওই ইউনিয়নের পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের জাকির সরদারের ছেলে। পাখিমারা বাজারে দরজির দোকান ছিল তাঁর।

লোকমানের পরিবারের স্বজনদের ধারণা, স্ত্রীর ভালো না বাসা এবং টাকাপয়সা না থাকায় হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছেন।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লোকমান নামের ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীকলাপাড়ামৃত্যুবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার আন্দোলন: চাপের মুখে শেবাচিম হাসপাতালে ১০০ যন্ত্রপাতি সচল

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার আন্দোলন: চাপের মুখে শেবাচিম হাসপাতালে ১০০ যন্ত্রপাতি সচল

শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

কনটেইনারবাহী গাড়িতে পালানোর সময় পুলিশ কোপানো মামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

কনটেইনারবাহী গাড়িতে পালানোর সময় পুলিশ কোপানো মামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার