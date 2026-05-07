ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) মানববন্ধন ও বিক্ষোভ-মিছিল হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রথমে মানববন্ধন ও পরে বিক্ষোভ-মিছিল হয়।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভে মো. ফরহাদ হোসাইনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ওসমান বিন হাদির বোন মাসুমা হাদি, মো. বেলাল, আল ইমরান, ইফতেখার সায়েম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, হাদি হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ সময় পার হলেও তদন্তে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। দ্রুত বিচার নিশ্চিত না হলে আরও বড় অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, বিচার না হলে আবারও বাংলার মানুষ রাজপথে নামবে।

এ সময় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব ইফতেখার সায়েম বলেন, আধিপত্যবাদবিরোধী নেতা হাদিকে দিনদুপুরে গুলি করে হত্যা করে খুনিরা ভারতে পালিয়ে গেছে। হাদিকে ভালোবেসে তাঁর জানাজায় হাজার হাজার লোক হয়েছিল, যা বলে দেয়—মানুষ বিচার চায়। কিন্তু সেই বিচার আজও হয়নি।

মানববন্ধনে হাদির বোন মাসুমা হাদি বলেন, ‘আমরা আজ এখানে কাঁদতে আসিনি, বিচারের দাবিতে এসেছি। বিচার নিয়েই ঘরে ফিরব।’

