সাংবাদিককে বেঁধে পেটানোর হুমকি: পদ হারালেন মহিলা দলের নেত্রী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে পটুয়াখালী জেলা মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা বেগম সিমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় সিনিয়র সহসভাপতি আনোয়ারা খানমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, দলের নীতি-আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে অসহযোগিতার কারণে আফরোজা বেগম সিমার সভাপতি পদসহ দলের সব পদ স্থগিত করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে সিনিয়র সহসভাপতি আনোয়ারা খানমকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটি ১২ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।
এর আগে গত শুক্রবার আফরোজা বেগম সিমা বেসরকারি একটি টেলিভিশনের (অনলাইন) প্রতিনিধিকে বেঁধে পেটানোর হুমকি দেন। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে পটুয়াখালী জেলা মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা বেগম সিমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় সিনিয়র সহসভাপতি আনোয়ারা খানমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, দলের নীতি-আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে অসহযোগিতার কারণে আফরোজা বেগম সিমার সভাপতি পদসহ দলের সব পদ স্থগিত করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে সিনিয়র সহসভাপতি আনোয়ারা খানমকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটি ১২ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।
এর আগে গত শুক্রবার আফরোজা বেগম সিমা বেসরকারি একটি টেলিভিশনের (অনলাইন) প্রতিনিধিকে বেঁধে পেটানোর হুমকি দেন। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকের খাস কামরায় তিনি জবানবন্দি দেন।৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনার আটপাড়ায় মগড়া নদী থেকে হাত বাঁধা অবস্থায় মো. রিজন মিয়া (২২) নামের এক বিকাশকর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের ঘাগড়া গ্রামের পাশে মগড়া নদী থেকে তাঁর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
এ বিষয়ে সেমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) আবু মোসহাব মোহাম্মদ হায়দার খান বলেন, ‘তিন দিনের ছুটি নিয়ে আরও অতিরিক্ত ১৪ দিন অনুপস্থিত থাকেন সহকারী শিক্ষক রিক্তা। ৭ আগস্ট তাঁর স্বামী আরও একটি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাসুদ করিম আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।২২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে শরিফা ইয়াসমিন সৌমা (২১) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। আজ মঙ্গলবার মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ৩১১ নম্বর কক্ষ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।৩০ মিনিট আগে