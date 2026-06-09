Ajker Patrika
বরগুনা

পাথরঘাটার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আটক

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ২০: ২৬
পাথরঘাটার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আটক
মোস্তফা গোলাম কবির। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা গোলাম কবিরকে (৫৫) আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনাম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে পাথরঘাটা পৌর এলাকার তালতলা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে পাথরঘাটা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি থানা হেফাজতে রয়েছেন।

জানা গেছে, মোস্তফা গোলাম কবির ২০১৯ সালে পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আলমগীর হোসেন দাদুকে পরাজিত করে উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ২০২৪ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনামুল হোসেনের কাছে পরাজিত হন।

তবে তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনের অভিযোগ রয়েছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কী হবে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি থানা-পুলিশ।

বিষয়:

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