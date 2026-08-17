Ajker Patrika
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বরগুনা

পাথরঘাটায় জেলের জালে ধরা পড়ল দেড় কেজির ইলিশ, ৫০০০ টাকায় বিক্রি

পাথরঘাটা(বরগুনা) প্রতিনিধি  
পাথরঘাটায় জেলের জালে ধরা পড়ল দেড় কেজির ইলিশ, ৫০০০ টাকায় বিক্রি
জেলের জালে ধরা পড়েছে দেড় কেজি ওজনের ইলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার পাথরঘাটায় জেলের জালে ধরা পড়েছে দেড় কেজি ওজনের একটি বড় ইলিশ। মাছটি বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা মণ হিসেবে। এতে মাছটির দাম আসে প্রায় ৫ হাজার টাকা।

আজ সোমবার সকালে পাথরঘাটা বিএফডিসি মৎস্য ঘাটের মেসার্স শাম্মি মৎস্য আড়ত থেকে মাছটি কেনেন মৎস্য পাইকার মো. শিমু। পরে অধিক লাভের আশায় ইলিশটি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী বাজারে পাঠানো হয়। এর আগে গতকার রোববার রাতে পাথরঘাটা উপজেলা সংলগ্ন বলেশ্বর নদীতে জেলেদের জালে ইলিশটি ধরা পড়ে।

মৎস্য পাইকার মো. শিমু জানান, আজ সোমবার সকালে বলেশ্বর নদীর জেলেরা ইলিশটি বিক্রির জন্য বিএফডিসি মৎস্য ঘাটের অড়ৎদার সাইকুল ইসলামের মেসার্স শাম্মি মৎস্য আড়তে নিয়ে আসেন। নিলামে ইলিশের দর প্রতি মণ ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা ওঠে। ওই দরেই নিলামের মাধ্যমে মাছটি কেনা হয়।

স্থানীয় জেলেরা জানান, ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর থেকেই বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাগর ও নদীতে মাছ শিকারে প্রতিকূলতা তৈরি হয়েছে। ফলে অধিকাংশ জেলেই আশানুরূপ মাছ পাচ্ছেন না। এর মধ্যেই জালে বড় ইলিশ ধরা পড়ায় জেলেদের মধ্যে আনন্দ দেখা দিয়েছে। তবে গত বছরের তুলনায় চলতি মৌসুমে বড় ইলিশের সংখ্যা কম বলেও জানান তাঁরা।

বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, বড় আকারের ইলিশ ধরা পড়া জেলেদের জন্য অবশ্যই সুখবর। গভীর সমুদ্রের পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকাতেও এখন বড় ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। তবে জেলেরা আশানুরূপ মাছ পাচ্ছেন না। সামনের দিনগুলোয় হয়তো আরও বেশি ইলিশ ধরা পড়বে।

বিষয়:

ইলিশজেলেবরগুনাপাথরঘাটাবরগুনা সদরজেলার খবর
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