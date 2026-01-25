ডাকসু নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য: ক্ষমা চাইলেন সেই জামায়াত নেতা

বরগুনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মো. শামীম আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।
আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে এক ভিডিওবার্তায় তিনি ক্ষমা চান।
মো. শামীম আহসান বলেন, ‘আমার বক্তব্যে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ছাত্র-ছাত্রী ভাই ও বোনেরা কষ্ট পেয়ে থাকেন, এ জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত।’
ভিডিওবার্তায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে জামায়াতের এ নেতা বলেন, ‘গতকাল কাকচিরার কাটাখালীতে একটি নির্বাচনী পথসভায় যে বক্তব্য নিয়ে আসলে কথা বলা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে আপনাদের বলতে চাচ্ছি যে, ২০২৪ সালের আগে ডাকসু ছিল নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের দখলে। ছাত্রলীগের পলাতক সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী, পলাতক সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ২০১৯ সালের ডাকসুকে কুক্ষিগত করেছিল। এই পরিচয়কে ব্যবহার করে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদক, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির আখড়া হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকা যেমন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও রমনা পার্ককে কেন্দ্র করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিত তারা। এগুলো কারোই অজানা নয়।’
মো. শামীম আহসান বলেন, ‘আমি আমার বক্তব্যে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সে সকল অপকর্মের কথাই বোঝাতে চেয়েছি। জুলাই বিপ্লবের পর ২০২৪ সালে ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ ভোটে ও সর্বোচ্চ সমর্থন পেয়ে ছাত্রশিবিরের প্যানেল নির্বাচিত হয়। এর পর থেকে ডাকসু চাঁদাবাজ, মাদক কারবারি, সিট-বাণিজ্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধ সরব ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝিয়েছি—নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ডাকসুতে যে কালিমা লাগিয়েছিল, ছাত্রশিবির তা মুছে দিতে সক্ষম হয়েছে।’
জামায়াত নেতা শামীম আহসান বলেন, ‘এর পরেও যদি আমার বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কষ্ট পেয়ে থাকেন, এ জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত। আসসালামু আলাইকুম।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নতুন ভবনের ৮ তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে নাজমিন আক্তার (২০) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি হাসপাতালটির মেডিসিন বিভাগে ভর্তি ছিলেন। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার আদালত চত্বর থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানান রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান।১০ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আলমডাঙ্গা উপজেলার যুগিরহুদা গ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার বিকেল সাড়ে ৫টায় এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১৩ জন আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ওই গ্রামে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে১২ মিনিট আগে
পাবনা-১ (সাঁথিয়া) আসনে শুরু হয়েছিল নতুন রাজনৈতিক হাওয়া। সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী, আওয়ামী লীগের সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদকে নিয়ে শুরু হয়েছিল নানা জল্পনাকল্পনা। তবে আজ রোববার তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন বলে জানা গেছে।১৪ মিনিট আগে