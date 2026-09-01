Ajker Patrika
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বরগুনা

পাথরঘাটায় চাচিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
পাথরঘাটায় চাচিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

বরগুনার পাথরঘাটায় পারিবারিক বিরোধের জেরে পিয়ারা বেগম (৬২) নামে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর দেবরের ছেলে মো. আল আমিনের (৩৬) বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আল আমিন পলাতক রয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রায়হানপুর ইউনিয়নের মধ্য লেমুয়া এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল আলিম।

নিহত পিয়ারা বেগম ওই এলাকার মৃত আজাহার পেদার মেয়ে এবং মৃত শাহজাহান মাতুব্বরের স্ত্রী। অভিযুক্ত আল আমিন একই বাড়ির আ. সালাম মাতুব্বরের বড় ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক বিষয় নিয়ে পিয়ারা বেগমের সঙ্গে আল আমিনের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আল আমিন তাঁকে কিল-ঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন পিয়ারা বেগম।

পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অভিযুক্ত আল আমিনের ছোট ভাই রুহুল আমিন অভিযোগ করেন, তাঁর ভাই নেশাগ্রস্ত। আগেও তাঁদের বাবা-মাকে একাধিকবার মারধর করেছেন। আল আমিন দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত আল আমিনকে আটক করতে ঘটনাস্থলেও পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়।

ওসি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ঘটনার সময় আল আমিন নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তবে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এরপরও পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটাহত্যাবরিশাল বিভাগপলাতকজেলার খবর
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