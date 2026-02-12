বরগুনা-২ আসনে ধানের শীষের নূরুল ইসলাম মনি বিজয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনার দুটি আসনের মধ্যে বরগুনা-২ (বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী) আসনের সব কয়টি কেন্দ্রের বেসরকারী ফলাফলে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী (ধানের শীষ) ও দলটির ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি বিজয়ী হয়েছে। তিনি পেয়েছেন ৮২ হাজার ৬ ভোট।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী (দাড়িপাল্লা) ডা. সুলতান আহমদ পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৩৮৮ ভোট।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানাগেছে এ আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১২২ টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৩২ হাজার ৭৪০। মোট পোস্টাল ভোটার ৫০০৪ জন।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১২ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।৩০ মিনিট আগে