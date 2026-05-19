বরিশাল

মুলাদীতে লোহার সেতু ভেঙে খালে, ভোগান্তি

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
সেতু ভেঙে খালে পড়ায় ভোগান্তিতে পড়েছে গ্রামবাসীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে পাঁচ দিন ধরে ভেঙে পড়া একটি লোহার সেতু খালে পড়ে আছে। এখন পর্যন্ত ভাঙা সেতুটি খাল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় খালে ট্রলার বা বড় নৌকা চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে লোকজন ডিঙি নৌকায় খাল পারাপার করছেন। এই অবস্থায় দুই গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

গত শুক্রবার (১৫ মে) উপজেলার দড়িচর খাজুরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমেরচর খালের একমাত্র সেতুটি ভেঙে পড়ে। এতে দড়িচর খাজুরিয়া ও খাজুরিয়া গ্রামের লোকজন বিপাকে পড়েছেন।

দড়িচর খাজুরিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. বাচ্চু দেওয়ান বলেন, সেতুটি ভেঙে পড়ায় গ্রামবাসী বিপদে পড়ে যায়। পরে এলাকার সাধারণ মানুষের সহায়তায় ৯ হাজার টাকা সংগ্রহ করে একটি ছোট নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে শিশু, নারী ও পুরুষ সবাই ঝুঁকি নিয়ে সেই নৌকায় খাল পার হচ্ছে। সেতুটি দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা না হলে বর্ষা মৌসুমে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন আকন বলেন, সেতুটি অপসারণ করে নতুন ঢালাই সেতু নির্মাণের জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদে আবেদন করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রশাসক মো. রিয়াজুর রহমান বলেন, ভাঙা সেতুটি দ্রুত অপসারণের জন্য চেয়ারম্যানকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিগগির নতুন সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

