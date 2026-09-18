Ajker Patrika
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বরগুনা

সাঁকো ভেঙে খালে পড়ে প্রাণ গেল শিশুছাত্রীর

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 
সাঁকো ভেঙে খালে পড়ে প্রাণ গেল শিশুছাত্রীর
শিশু জামিলার মৃত্যুর খবরে বাড়িতে ভিড় করেন আশপাশের লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার পাথরঘাটায় প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাঁকো ভেঙে খালে পড়ে জামিলা (১০) নামের চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশু জামিলা ওই এলাকার বাসিন্দা জামাল হাওলাদারের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে জামিলা পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল। পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে খালের ওপর থাকা সাঁকো পার হচ্ছিল সে। একপর্যায়ে সাঁকো ভেঙে সে খালের পানিতে পড়ে ডুবে যায়। প্রতিবেশী এক নারী বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজনকে খবর দেন। পরে প্রায় ২০ মিনিট খোঁজাখুঁজি করে জামিলাকে খাল থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মেহেদী হাসান জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটামৃত্যুবরিশাল বিভাগজেলার খবরশিশু
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