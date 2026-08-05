Ajker Patrika
En
বান্দরবান

উপবন লেকে যুক্ত হলো রাজহংসী ও কায়্যাকিং নৌযান

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
উপবন লেকে যুক্ত হলো রাজহংসী ও কায়্যাকিং নৌযান
উপবন লেকে পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নৌযান যুক্ত করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে উপবন লেকে রাজহংসী, কায়্যাকিংসহ চারটি নতুন নৌযান যুক্ত করা হয়েছে। এতে পাহাড়ঘেরা লেকটিতে ভ্রমণ আরও বৈচিত্র্যময় ও উপভোগ্য হবে বলে আশা করছেন স্থানীয়রা। সম্প্রতি সরেজমিন উপবন লেকে গিয়ে নতুন নৌযানগুলো দেখা যায়।

উপবন লেকে পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নৌযান যুক্ত করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
উপবন লেকে পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নৌযান যুক্ত করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা উপবন লেক ইতিমধ্যে স্থানীয়দের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নতুন নৌযান যুক্ত হওয়ায় দর্শনার্থীরা এখন লেকে ভিন্নধর্মী নৌভ্রমণের সুযোগ পাবেন।

উপজেলা বিএনপির নেতা সাইফুদ্দীন বাহাদুর বলেন, উপবন লেকে নতুন নৌযান সংযোজনের ফলে পর্যটকেরা আরও নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আনন্দদায়ক পরিবেশে লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। এতে এলাকার পর্যটনশিল্পও আরও বিকশিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উপবন লেকে পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নৌযান যুক্ত করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
উপবন লেকে পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নৌযান যুক্ত করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. এনামুল হাসান বলেন, ‘নাইক্ষ্যংছড়িকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে উপজেলা প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। দুই দিন আগে উপবন লেকে রাজহংসী, কায়্যাকিংসহ চারটি নতুন নৌযান সংযোজন করা হয়েছে। আমরা চাই পর্যটকেরা নিরাপদ পরিবেশে পাহাড়, সবুজ প্রকৃতি ও লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করুন।’

ইউএনও আরও বলেন, ‘পর্যটকদের সুবিধা, নিরাপত্তা ও সেবার মান উন্নয়নে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। ভবিষ্যতেও উপবন লেকে নতুন নতুন বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।’

বিষয়:

বান্দরবানপর্যটননাইক্ষ্যংছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত