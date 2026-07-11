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বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়িতে মিয়ানমারের ৮ নাগরিক আটক, বিদ্রোহী বলে সন্দেহ

মাঈনুদ্দিন খালেদ, নাইক্ষ্যংছড়ি 
আপডেট : ১১ জুলাই ২০২৬, ০৯: ২৭
নাইক্ষ্যংছড়িতে মিয়ানমারের ৮ নাগরিক আটক, বিদ্রোহী বলে সন্দেহ
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের দায়ে মিয়ানমারের আট নাগরিক আটক। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের দায়ে মিয়ানমারের আট নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি। শুক্রবার (১০ জুলাই) বিকেল ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ৪১ নম্বর সীমান্ত পিলারসংলগ্ন গাছবুনিয়া নামক এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। সন্ধ্যায় আটককৃতদের নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মংবা তংচংগা (৩৪), মংম (২০), কিংলা থুয়াইং (২১), রুপার (১৯), থাইংসা মং (৪০), তুলি (২০), তানতানাইং (২০), ও মংতা নাইং (২০)।

জানা গেছে, আটককৃতদের মধ্যে মংবা তংচংগা নামের একজন নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক দাবি করেন। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্মনিবন্ধন পর্যবেক্ষণে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঘুমধুম সীমান্তের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, বিকেলে মিয়ানমারের আটজন নাগরিক রাখাইন রাজ্যের কাঁটাতারের সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। পরে সীমান্ত পিলার ৪১ নম্বর অতিক্রম করে গাছবুনিয়া এলাকায় এসে আশ্রয় নেন।

স্থানীয়রা জানান, রাখাইন রাজ্যে সংঘাতের কারণে প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা পালিয়ে এসেছেন। খবর পেয়ে কক্সবাজার ৩৪ বিজিবির আওতাধীন রেজুপাড়া বিওপির টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের আটক করে।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোজাম্মেল বলেন, ‘কক্সবাজার ৩৪ বিজিবি আটজনকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। সীমান্ত অনুপ্রবেশের ঘটনায় মামলা করা হচ্ছে। তাঁরা মিয়ানমারের কোনো বাহিনীর সদস্য কি না, তা-ও যাচাই করা হবে।’

কক্সবাজার ৩৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম বলেন, ‘আটক ব্যক্তিরা মিয়ানমারের নাগরিক, তবে মিয়ানমারের কোনো বাহিনীর সদস্য কি না—তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:

বান্দরবাননাইক্ষ্যংছড়িমিয়ানমারবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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