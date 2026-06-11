বান্দরবানে সদর হাসপাতালের নির্মাণকাজে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

বান্দরবান সদর হাসপাতালের সার্ভিস ভবনে নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকেরা হলেন মো. সাকিব (২০) ও কামরুল হাসান (৩৫)। তাঁরা ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ওই ভবনের নির্মাণকাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, নির্মাণকাজ চলাকালে ভবনের পাশে থাকা বৈদ্যুতিক মেইন লাইনের তারের সঙ্গে একটি লোহার অ্যাঙ্গেলের সংস্পর্শ হলে তাঁরা বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে বান্দরবান ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
বান্দরবান ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান আনসারী বলেন, ‘সদর হাসপাতালের সার্ভিস ভবনে নির্মাণকাজের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।’
এদিকে দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে সদর হাসপাতালের রোগী ও স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
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