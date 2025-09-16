Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বান্দরবান

রোয়াংছড়িতে নিখোঁজ যুবকের লাশ মিলল সাঙ্গু নদে, হত্যাকাণ্ড বলছে পরিবার

বান্দরবান প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বান্দরবানে সাঙ্গু নদ থেকে অমন্ত সেন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৬) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা সদরের ক্যচিংঘাটা এলাকার নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

অমন্ত রোয়াংছড়ি উপজেলার টমটমচালক। তিনি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের নাতিন ঝিরিপাড়ার মৃত ধল্যা তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, রাতে বাড়ি না ফেরায় গতকাল সোমবার সকাল থেকে অমন্তকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে তাঁর পরিবার। একপর্যায়ে ভাড়াটে ইউপি সদস্য মেদুক মারমার বাড়ির পেছনে রাস্তার মাঝে অনেক রক্ত দেখতে পান তাঁরা। রাস্তার নিচে খালের কিনারা বালুর চরে মানুষ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন চোখে পড়ে তাঁদের। এ ছাড়া অমন্তের ব্যবহৃত পাহাড়ি ব্যাগ, তাঁর মোবাইল ফোন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে অভিযান চালায়।

আজ বিকেল সাড়ে ৫টা দিকে সদরের ক্যচিংঘাটা এলাকার সাঙ্গু নদ থেকে তাঁর গলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। লাশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

মা আইল্যাবি তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, ‘আমার অনুমান (ধারণা) ঠিক হয়েছে। বালুর চরে টেনে নেওয়ার চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্ন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ছেলেকে হত্যা করে নদে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

এ বিষয়ে রোয়াংছড়ি থানার এসআই শুভ্রমুকুল বলেন, ‘সাঙ্গু নদ থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছি।’

