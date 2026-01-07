বাগেরহাট প্রতিনিধি
সুন্দরবনে ঘুরতে এসে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস (৬১) মারা গেছেন। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকালে সুন্দরবনের করমজল পর্যটন এলাকায় তিনি মারা যান। ঢাবির কলা অনুষদ আয়োজিত একটি কর্মশালায় যোগ দিতে অধ্যাপক আতাউর রহমান সুন্দরবনে এসেছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, ‘প্রতিবছরের মতো এবারও সুন্দরবনে আমাদের একটা একাডেমিক ফিল্ড ট্রিপ ছিল। সেখানে স্যারও ছিলেন। গতকাল রাতেও সেখানে আমাদের একটা সেমিনার হয়, তিনি সেখানে বক্তব্য দিয়েছেন। সকালে আর উঠতে পারেননি। আমরা যখন সবাই নাশতা করতে বসলাম, স্যার আসেননি বিধায় আমরা তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। পরে দেখা যায় যে, স্যার আর নেই।’
অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান আরও বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি, ‘‘সিভিয়ার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট’’ হয়ে মারা গেছেন অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস।’
