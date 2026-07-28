প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে রামপালে খালের অবৈধ নেট ও পাটা অপসারণ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার মল্লিকের বেড় ইউনিয়নের হেতালমারি খালের অবৈধ নেট ও পাটা অপসারণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে হেতালমারি খালের ওপর নির্মিত অবৈধ পাটা ও নেট অপসারণ করে স্থানীয়রা।
জলাবদ্ধতা নিরসন, ধানের বীজ বপন ও সবজি চাষে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণসহ পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে স্থানীয়দের সঙ্গে অংশ নেন বিএনপি নেতারা।
স্থানীয়রা জানায়, তিন মাস আগে পার্শ্ববর্তী কালিয়া এলাকার গিয়াস গাজী এবং বাঁশতলী এলাকার পলাশের নেতৃত্বে বহিরাগতরা হেতালমারি খালে পাটা ও নেট দিয়ে মাছ চাষের চেষ্টা করেন। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী স্লুইচগেটের তালা ভেঙে নতুন তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে যান তাঁরা।
এ বিষয়টি প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম অবগত হন। পরে সরকারি খালের ওপর নির্মিত পাটা ও নেট অপসারণ করে পানি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নির্দেশনা দেন তিনি।
মল্লিকের বেড় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সাজারুল ইসলাম সাজু বলেন, ‘সরকারি খালে অবৈধ নেট ও পাটা দিয়ে কয়েক ব্যক্তি মাছ চাষ করছিল। এতে খালের দুই পাশের বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। প্রতিমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন তাই ভোগান্তি থেকে রক্ষা পেতে এলাকাবাসী অবৈধ পাটা ও নেট অপসারণ করেছে।’
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