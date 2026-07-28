কেরানীগঞ্জে কিশোরীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জে এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিনজনের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। আজ মঙ্গলবারও তানজিলা (১৭) নামের এক কিশোরীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ। মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের গদারবাগ গ্রিন সিটি-সংলগ্ন বালুর মাঠ এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত তানজিলা বাঘৈর রাজেন্দ্রপুর এলাকার মৃত হাবিব মিয়ার মেয়ে।
পুলিশ জানায়, স্থানীয় লোকজন গদারবাগ গ্রিন সিটি-সংলগ্ন বালুর মাঠ এলাকায় কিশোরীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে তানজিলা নিজ বাড়ি রাজেন্দ্রপুর থেকে কালিন্দীতে তার খালার বাড়ি যায়। পরে দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষে বেলা ৩টার দিকে বাড়ির উদ্দেশে বের হয়। এর পর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাননি। আজ সকালে গদারবাগ গ্রিন সিটি-সংলগ্ন বালুর মাঠ এলাকায় তার মরদেহ পাওয়া যায়। পরে তানজিলার মা নাছিমা বেগম মরদেহটি শনাক্ত করেন।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার (এসআই) মো. মামুন বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, এর আগে ২১ জুলাই খোলামোড়া মডেল টাউন এলাকায় রুহুল আমিন (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি—তিনি ঋণের চাপে আত্মহত্যা করেছিলেন। এ ছাড়া একই এলাকায় ২৬ জুলাই মমতাজ (৩০) নামের এক যুবতীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দুটি ঘটনাই পৃথকভাবে তদন্তাধীন রয়েছে।
সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৬ অনুযায়ী দ্রুত বিধিমালা প্রণয়ন এবং ক্ষতিকর ই-সিগারেট ও নিকোটিন পাউচের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনটি বলেছে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে নিকোটিনের...১৯ মিনিট আগে
শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত গাজীপুরে গ্যাসের চাপ শূন্যের কোঠায় নামায় একের পর এক শিল্পকারখানার উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে। গ্যাসের তীব্র সংকট শিল্পোদ্যোক্তা ও শ্রমিক-কর্মচারী সবার জন্যই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।২৯ মিনিট আগে
বরিশাল সিটি করপোরেশনে (বিসিসি) চাকরি পেলেন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিক মাইদুল ইসলাম অভি। সমাজ থেকে অবহেলা ও বৈষম্য দূর করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তাঁকে মজুরিভিত্তিক চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়।৩২ মিনিট আগে
বগুড়ার ধুনটে যমুনা নদীর শহড়াবাড়ী স্পারে ১০০ মিটার অংশ নদীতে ধসে পড়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে এই ভাঙন দেখা দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে বালুভর্তি জিও টেক্স বস্তা ও জিও টিউব ব্যাগ পানিতে ফেলে স্পার রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগেও ১২ জুলাই স্পারের ৩০ মিটার ধসে যায়।৩৫ মিনিট আগে