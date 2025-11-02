সুন্দরবনে হরিণ শিকারের সরঞ্জামসহ সাতজন আটক

বাগেরহাট ও শরণখোলা প্রতিনিধি
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বন বিভাগের পতাকাসহ দুটি ট্রলার, ১০০টি হরিণ শিকারের হাঁটা ফাঁদ, একটি মই জাল, একটি করাত, ২০টি কনটেইনার, দুটি ড্রাম, একটি নোঙর, তিনটি ত্রিপল, দুটি পাতিল ও দুটি কর্কশিট জব্দ করা হয়।
আটক শিকারিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার শগুনা গ্রামের তারাপদ পালের ছেলে মনোজ পাল (৪২), বাইনতলা গ্রামের আ. হামিদের ছেলে মুজিবুর রহমান (৫৬), চাঁনপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে মুনাফ আলী মোল্লা (২২), একই গ্রামের খাদেম শেখের ছেলে মোজাম্মেল শেখ (৫২), বারইপাড়া গ্রামের কানা বাবুর ছেলে খান তামিম (২০), সত্তার মল্লিকের ছেলে ওহিদ মল্লিক (৩৬) ও মোংলা উপজেলার জয়মনি গ্রামের সুন্দর আলীর ছেলে আলী হোসেন (৪৫)। আটক শিকারিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বাগেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, গভীর রাতে কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দলের বনাঞ্চলে ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল একটি চক্র। স্মার্ট টিমের টিমের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাত শিকারিকে বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আটক করেন।
রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাস উৎসব এলেই একশ্রেণির অসাধু মানুষ হরিণ শিকারে নামে। এবারও তারা পরিকল্পিতভাবে এসেছিল। ধরা না পড়লে হয়তো বহু হরিণ মারা যেত। শিকারিদের ট্রলারে ‘বন বিভাগ’ লেখা ফ্ল্যাগ টানানো ছিল, যা অত্যন্ত অপরাধমূলক কাজ। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় নয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বন বিভাগের পতাকাসহ দুটি ট্রলার, ১০০টি হরিণ শিকারের হাঁটা ফাঁদ, একটি মই জাল, একটি করাত, ২০টি কনটেইনার, দুটি ড্রাম, একটি নোঙর, তিনটি ত্রিপল, দুটি পাতিল ও দুটি কর্কশিট জব্দ করা হয়।
আটক শিকারিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার শগুনা গ্রামের তারাপদ পালের ছেলে মনোজ পাল (৪২), বাইনতলা গ্রামের আ. হামিদের ছেলে মুজিবুর রহমান (৫৬), চাঁনপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে মুনাফ আলী মোল্লা (২২), একই গ্রামের খাদেম শেখের ছেলে মোজাম্মেল শেখ (৫২), বারইপাড়া গ্রামের কানা বাবুর ছেলে খান তামিম (২০), সত্তার মল্লিকের ছেলে ওহিদ মল্লিক (৩৬) ও মোংলা উপজেলার জয়মনি গ্রামের সুন্দর আলীর ছেলে আলী হোসেন (৪৫)। আটক শিকারিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বাগেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, গভীর রাতে কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দলের বনাঞ্চলে ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল একটি চক্র। স্মার্ট টিমের টিমের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাত শিকারিকে বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আটক করেন।
রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাস উৎসব এলেই একশ্রেণির অসাধু মানুষ হরিণ শিকারে নামে। এবারও তারা পরিকল্পিতভাবে এসেছিল। ধরা না পড়লে হয়তো বহু হরিণ মারা যেত। শিকারিদের ট্রলারে ‘বন বিভাগ’ লেখা ফ্ল্যাগ টানানো ছিল, যা অত্যন্ত অপরাধমূলক কাজ। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় নয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
বাগেরহাট ও শরণখোলা প্রতিনিধি
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বন বিভাগের পতাকাসহ দুটি ট্রলার, ১০০টি হরিণ শিকারের হাঁটা ফাঁদ, একটি মই জাল, একটি করাত, ২০টি কনটেইনার, দুটি ড্রাম, একটি নোঙর, তিনটি ত্রিপল, দুটি পাতিল ও দুটি কর্কশিট জব্দ করা হয়।
আটক শিকারিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার শগুনা গ্রামের তারাপদ পালের ছেলে মনোজ পাল (৪২), বাইনতলা গ্রামের আ. হামিদের ছেলে মুজিবুর রহমান (৫৬), চাঁনপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে মুনাফ আলী মোল্লা (২২), একই গ্রামের খাদেম শেখের ছেলে মোজাম্মেল শেখ (৫২), বারইপাড়া গ্রামের কানা বাবুর ছেলে খান তামিম (২০), সত্তার মল্লিকের ছেলে ওহিদ মল্লিক (৩৬) ও মোংলা উপজেলার জয়মনি গ্রামের সুন্দর আলীর ছেলে আলী হোসেন (৪৫)। আটক শিকারিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বাগেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, গভীর রাতে কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দলের বনাঞ্চলে ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল একটি চক্র। স্মার্ট টিমের টিমের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাত শিকারিকে বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আটক করেন।
রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাস উৎসব এলেই একশ্রেণির অসাধু মানুষ হরিণ শিকারে নামে। এবারও তারা পরিকল্পিতভাবে এসেছিল। ধরা না পড়লে হয়তো বহু হরিণ মারা যেত। শিকারিদের ট্রলারে ‘বন বিভাগ’ লেখা ফ্ল্যাগ টানানো ছিল, যা অত্যন্ত অপরাধমূলক কাজ। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় নয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বন বিভাগের পতাকাসহ দুটি ট্রলার, ১০০টি হরিণ শিকারের হাঁটা ফাঁদ, একটি মই জাল, একটি করাত, ২০টি কনটেইনার, দুটি ড্রাম, একটি নোঙর, তিনটি ত্রিপল, দুটি পাতিল ও দুটি কর্কশিট জব্দ করা হয়।
আটক শিকারিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার শগুনা গ্রামের তারাপদ পালের ছেলে মনোজ পাল (৪২), বাইনতলা গ্রামের আ. হামিদের ছেলে মুজিবুর রহমান (৫৬), চাঁনপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে মুনাফ আলী মোল্লা (২২), একই গ্রামের খাদেম শেখের ছেলে মোজাম্মেল শেখ (৫২), বারইপাড়া গ্রামের কানা বাবুর ছেলে খান তামিম (২০), সত্তার মল্লিকের ছেলে ওহিদ মল্লিক (৩৬) ও মোংলা উপজেলার জয়মনি গ্রামের সুন্দর আলীর ছেলে আলী হোসেন (৪৫)। আটক শিকারিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বাগেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, গভীর রাতে কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দলের বনাঞ্চলে ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল একটি চক্র। স্মার্ট টিমের টিমের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাত শিকারিকে বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আটক করেন।
রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাস উৎসব এলেই একশ্রেণির অসাধু মানুষ হরিণ শিকারে নামে। এবারও তারা পরিকল্পিতভাবে এসেছিল। ধরা না পড়লে হয়তো বহু হরিণ মারা যেত। শিকারিদের ট্রলারে ‘বন বিভাগ’ লেখা ফ্ল্যাগ টানানো ছিল, যা অত্যন্ত অপরাধমূলক কাজ। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় নয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।২০ মিনিট আগে
ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মেহেদী হাসান (২৪)। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার সুরুজ আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, নিহত মেহেদী হাসানসহ ১০-১২ জন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা কমলাপুর থেকে চট্টগ্রামগামী একটি মেইল ট্রেনের ছাদে ওঠেন। ট্রেনটি ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় পৌঁছালে অসাবধানতাবশত মেহেদী ছাদ থেকে পড়ে যান।
এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এ বিষয়ে ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান বলেন, চট্টগ্রামগামী মেইল ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মেহেদী হাসান (২৪)। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার সুরুজ আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, নিহত মেহেদী হাসানসহ ১০-১২ জন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা কমলাপুর থেকে চট্টগ্রামগামী একটি মেইল ট্রেনের ছাদে ওঠেন। ট্রেনটি ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় পৌঁছালে অসাবধানতাবশত মেহেদী ছাদ থেকে পড়ে যান।
এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এ বিষয়ে ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান বলেন, চট্টগ্রামগামী মেইল ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।১৬ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।২০ মিনিট আগে
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।
রোববার (২ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার প্রত্যন্ত মার্কুলি বাজার এলাকা থেকে চেয়ারম্যান মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিলেন।
এর আগে গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি ফুটবল খেলায় পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাস। সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নজরে আসার পর টনক নড়ে স্থানীয় প্রশাসনের।
শনিবার রাতে শহীদ পরিবারের সদস্যরা বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সঙ্গে দেখা করলে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রোববার দুপুরে অভিযান চালিয়ে চেয়ারম্যান মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বানিয়াচংয়ের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ৯ হত্যা মামলা অন্যতম। তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।
রোববার (২ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার প্রত্যন্ত মার্কুলি বাজার এলাকা থেকে চেয়ারম্যান মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিলেন।
এর আগে গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি ফুটবল খেলায় পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাস। সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নজরে আসার পর টনক নড়ে স্থানীয় প্রশাসনের।
শনিবার রাতে শহীদ পরিবারের সদস্যরা বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সঙ্গে দেখা করলে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রোববার দুপুরে অভিযান চালিয়ে চেয়ারম্যান মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বানিয়াচংয়ের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ৯ হত্যা মামলা অন্যতম। তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।১৬ মিনিট আগে
ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।২০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর মো. আশিক (১২) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।আশিক ঘাগড়া ভাটিপাড়া গ্রামের সেলিমের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে আশিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান একই এলাকার শাহিন (২৬) নামের এক যুবক। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। শাহিনও গা ঢাকা দিয়েছেন। আজ রোববার সকালে আশিকের বাড়ির সামান্য দূরে পানিতে ভাসমান লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে সুপারি পাড়া নিয়ে আশিকের সঙ্গে শাহিনের দ্বন্দ্ব হয়েছিল। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে আশিককে ডেকে নেন শাহিন। ওই রাতে দুজনকে কথা বলতে দেখেন আশিকের ফুফাতো ভাই খোকন। আশিককে মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শাহিন পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর মো. আশিক (১২) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।আশিক ঘাগড়া ভাটিপাড়া গ্রামের সেলিমের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে আশিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান একই এলাকার শাহিন (২৬) নামের এক যুবক। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। শাহিনও গা ঢাকা দিয়েছেন। আজ রোববার সকালে আশিকের বাড়ির সামান্য দূরে পানিতে ভাসমান লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে সুপারি পাড়া নিয়ে আশিকের সঙ্গে শাহিনের দ্বন্দ্ব হয়েছিল। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে আশিককে ডেকে নেন শাহিন। ওই রাতে দুজনকে কথা বলতে দেখেন আশিকের ফুফাতো ভাই খোকন। আশিককে মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শাহিন পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।১৬ মিনিট আগে
ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।১২ মিনিট আগে
ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।২০ মিনিট আগে
কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন সিইউএফএল কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মিজানুর রহমান। তিনি জানান, ‘যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কারখানা চালুর ১২ ঘণ্টা পর আবার বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন।’
এর আগে গ্যাস সংকটের কারণে দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ ছিল কারখানার সার উৎপাদন। গতকাল রাতে কারখানা চালু হলে স্বস্তি ফেরে কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শ্রমিকদের। কিন্তু দিন না যেতেই আবার বন্ধে হতাশ শ্রমিকেরা।
ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন সিইউএফএল কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মিজানুর রহমান। তিনি জানান, ‘যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কারখানা চালুর ১২ ঘণ্টা পর আবার বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন।’
এর আগে গ্যাস সংকটের কারণে দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ ছিল কারখানার সার উৎপাদন। গতকাল রাতে কারখানা চালু হলে স্বস্তি ফেরে কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শ্রমিকদের। কিন্তু দিন না যেতেই আবার বন্ধে হতাশ শ্রমিকেরা।
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।১৬ মিনিট আগে
ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে