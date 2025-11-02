Ajker Patrika
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের সরঞ্জামসহ সাতজন আটক

বাগেরহাট ও শরণখোলা প্রতিনিধি 
বন বিভাগের পতাকাসহ আটক ৭। ছবি: সংগৃহীত
বন বিভাগের পতাকাসহ আটক ৭। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনে হরিণ শিকারের প্রস্তুতিকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দল এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন বন বিভাগের স্মার্ট টিম-১-এর সদস্যরা।

এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বন বিভাগের পতাকাসহ দুটি ট্রলার, ১০০টি হরিণ শিকারের হাঁটা ফাঁদ, একটি মই জাল, একটি করাত, ২০টি কনটেইনার, দুটি ড্রাম, একটি নোঙর, তিনটি ত্রিপল, দুটি পাতিল ও দুটি কর্কশিট জব্দ করা হয়।

আটক শিকারিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার শগুনা গ্রামের তারাপদ পালের ছেলে মনোজ পাল (৪২), বাইনতলা গ্রামের আ. হামিদের ছেলে মুজিবুর রহমান (৫৬), চাঁনপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে মুনাফ আলী মোল্লা (২২), একই গ্রামের খাদেম শেখের ছেলে মোজাম্মেল শেখ (৫২), বারইপাড়া গ্রামের কানা বাবুর ছেলে খান তামিম (২০), সত্তার মল্লিকের ছেলে ওহিদ মল্লিক (৩৬) ও মোংলা উপজেলার জয়মনি গ্রামের সুন্দর আলীর ছেলে আলী হোসেন (৪৫)। আটক শিকারিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বাগেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, গভীর রাতে কোকিলমনি টহল ফাঁড়ির হোন্দলের বনাঞ্চলে ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল একটি চক্র। স্মার্ট টিমের টিমের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাত শিকারিকে বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আটক করেন।

রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাস উৎসব এলেই একশ্রেণির অসাধু মানুষ হরিণ শিকারে নামে। এবারও তারা পরিকল্পিতভাবে এসেছিল। ধরা না পড়লে হয়তো বহু হরিণ মারা যেত। শিকারিদের ট্রলারে ‘বন বিভাগ’ লেখা ফ্ল্যাগ টানানো ছিল, যা অত্যন্ত অপরাধমূলক কাজ। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় নয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

