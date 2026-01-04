Ajker Patrika

সুন্দরবনে দস্যুদের হাতে অপহৃত ৩ জনকে উদ্ধার

বাগেরহাট ও মোংলা প্রতিনিধি 
সুন্দরবনের ছোট খালে ভ্রমণের সময় অপহৃত দুই পর্যটক ও রিসোর্টের মালিককে উদ্ধার করেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। আজ রোববার রাতে কোস্ট গার্ড ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনার দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, যৌথ অভিযানে দাকোপের বানিয়াশান্তা ইউনিয়নে রিসোর্টসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। আগামীকাল (সোমবার) প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।

এর আগে গত শুক্রবার নারী, পুরুষসহ চার পর্যটক ঢাকা থেকে সুন্দরবনে ঘুরতে আসেন। এদিন দুপুরে তাঁরা সুন্দরবনের ঢাংমারী এলাকায় অবস্থিত ‘রিসোর্ট গোলকাননে’ রাত যাপনের জন্য ওঠেন। পরে বিকেলে গোলকানন রিসোর্টের মালিক শ্রীপতি বাছাড়সহ চার পর্যটক নৌকায় বনের ছোট খালে ঘুরতে বের হন।

ওই সময় রিসোর্টসংলগ্ন খাল থেকে নারীসহ পাঁচজনকে তুলে নেয় সশস্ত্র বনদস্যুরা। রাতে দুই নারী পর্যটককে রিসোর্টে ফিরিয়ে দেয় দস্যুরা। তবে রিসোর্টের মালিক ও দুই পুরুষ পর্যটককে জিম্মি করে রাখে। অপহরণের পর দস্যুরা মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করেছিল বলে জানা গেছে। অপহরণের পরপরই উদ্ধার অভিযান শুরু করেন থানা-পুলিশ, নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ড সদস্যরা।

সুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদেরসুন্দরবনে রিসোর্ট মালিক ও দুই পর্যটককে অপহরণ, ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি দস্যুদের

অপহরণের শিকার সোহেল ও জনি নামের দুই পর্যটক ঢাকার বাসিন্দা। বাকিদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তবে অপহরণের ঘটনাটি নিয়ে প্রথম থেকেই রিসোর্টের মালিক ও তাঁদের সংগঠন একধরনের লুকোচুরি করে আসছিল।

বন বিভাগের দাবি, ওই পর্যটকেরা অনুমতি ছাড়াই সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, ‘ওই পর্যটকেরা কোনো অনুমতি না নিয়েই বনে প্রবেশ করেছিল। ওই রিসোর্ট মালিক কেন এমনটি করলেন সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।’

বাগেরহাটখুলনা বিভাগপর্যটকজেলার খবরসুন্দরবন
