Ajker Patrika

রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৫
জানে আলম সিকদার। ছবি: সংগৃহীত
জানে আলম সিকদার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে জানে আলম সিকদার (৪৮) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের সিকদারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জানে আলম সিকদার পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আজগর আলী সিকদার বাড়ির মৃত হামদু মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলা যুবদলের সদস্য এবং পূর্ব গুজরা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী বলে জানা গেছে।

জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (রাউজান-রাঙ্গুনিয়া সার্কেল) বেলায়েত হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে যুবদল নেতা জানে আলম সিকদারকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম শহরের এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

বিষয়:

নিহতচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলরাউজানজেলার খবর
