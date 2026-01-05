Ajker Patrika

নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইট পড়ে নারী পথচারীর মৃত্যু

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
তুরাগে নির্মাণাধীন এই ভবন থেকে ইট পড়ে তরুণীর মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
তুরাগে নির্মাণাধীন এই ভবন থেকে ইট পড়ে তরুণীর মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর তুরাগে নির্মাণাধীন একটি ১০ তলা ভবন থেকে ইট পড়ে জান্নাতুল ফেরদৌস (১৮) নামের এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। তুরাগের নলভোগ কবরস্থান-সংলগ্ন নির্মাণাধীন ভবনটির পাশের রাস্তায় আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ভবনটির মালিক, নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের লোকজন, প্রকৌশলীসহ সবাই আত্মগোপন করেছেন।

আজ রাতে ডিএমপির তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

নিহত তরুণী ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার চকগদাধর গ্রামের আব্দুল আজিজের মেয়ে। তিনি তুরাগের নলভোগ পূর্বপাড়া গ্রামে থাকতেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, পথচারীদের জন্য কোনো ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা না নিয়েই ভবনটির নির্মাণকাজ চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন জান্নাতুল ফেরদৌস। ওই সময় হঠাৎ করে ১০ তলা থেকে একটি ইট তাঁর মাথার ওপর পড়ে। এতে রক্তক্ষরণ হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

তুরাগ থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর একটি মামলা হয়েছে। মামলায় জায়গার মালিক, ডেভেলপার কোম্পানির মালিক, ইঞ্জিনিয়ারসহ চারজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা দুজনকে আসামি করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগতুরাগউত্তরাজেলার খবর
বাংলাদেশের চাপে বিশ্বকাপের নতুন সূচি তৈরি করছে আইসিসি

একটি এনআইডি আসল, অন্য দুটি হোটেলে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যেতে: তারেকের বাসার সামনে আটক হামীম

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

‘বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়, এই পরিস্থিতি আমরাই ডেকে এনেছি’, মোস্তাফিজ ইস্যুতে শশী থারুর

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ তথ্য মন্ত্রণালয়ের

