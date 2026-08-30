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পিরোজপুর

চাঁদাবাজির মামলায় বিএনপি নেতা সালামসহ গ্রেপ্তার ৪

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৩২
চাঁদাবাজির মামলায় বিএনপি নেতা সালামসহ গ্রেপ্তার ৪
কদমতলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সালাম শেখ। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদা দাবির অভিযোগে পিরোজপুর সদর উপজেলার কদমতলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সালাম শেখসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সালাম শেখকে ঢাকা থেকে ও অপর তিনজনকে পিরোজপুরের কদমতলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন কদমতলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি হাসিব শেখ (২৭), ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজু শেখ (৩২) ও ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি আশরাফুল।

চাঁদা দাবির অভিযোগে পিরোজপুর শহরের কুমারখালী এলাকার মো. জাকির হোসেন বাদী হয়ে আজ পিরোজপুর সদর থানায় মামলাটি করেন।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, কদমতলা গ্রামে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ সাবস্টেশন গ্রিডে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বালু ভরাটের কাজের চুক্তি করেন জাকির হোসেন। ১৩ আগস্ট তিনি সেখানে বালু ফেলার কাজ শুরু করেন।

কাজ শুরুর পর সালাম শেখ ঠিকাদার জাকিরকে তাঁর সঙ্গে অংশীদার করার জন্য চাপ দেন। এতে রাজি না হলে প্রতি সিএফটি বালু ফেলার জন্য এক টাকা করে জাকিরের কাছে চাঁদা দাবি করেন সালাম।

জাকির এতে রাজি না হওয়ায় সালাম শেখ ও তাঁর সহযোগীরা কদমতলা থেকে ঘ্যানসা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার বালু পরিবহনের পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত করেন বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে জাকিরের আনুমানিক দেড় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আজ সালাম শেখসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা আরও চার থেকে পাঁচজনকে আসামি করে পিরোজপুর সদর থানায় মামলা করেন জাকির হোসেন। পরে পুলিশ সালাম শেখকে ঢাকা থেকে ও অভিযুক্ত আরও তিনজনকে পিরোজপুরের কদমতলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি চাঁদাবাজির মামলায় সালাম শেখকে ঢাকা থেকে ও অপর তিনজনকে পিরোজপুরের কদমতলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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