Ajker Patrika
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বাগেরহাট

বাগেরহাটে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ২১: ৫৬
বাগেরহাটে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে বাগেরহাট-রূপসা পুরাতন সড়কের সদর উপজেলার রহিমাবাদ স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতরা হলো আলিম পরীক্ষার্থী আরাফাত (১৮) ও মইনুল কাজী (৫২)। দুজনই বাগেরহাট সদর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে খুলনার দুটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সন্ধ্যায় খুলনার সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরাফাত এবং খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মইনুল কাজীর মৃত্যু হয়।

বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তিনজনের মধ্যে দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আহত অপর একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বাগেরহাটসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগমোটরসাইকেল
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