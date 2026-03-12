অন্তঃসত্ত্বা নারীকে অচেতন করে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ১

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূকে অচেতন করে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ফেরদৌস হাওলাদার (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) দুপুরে উপজেলার চৌরাস্তা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ফেরদৌস হাওলাদার কচুয়া সদর ইউনিয়নের বারুইখালী গ্রামের বাসিন্দা।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ বছর বয়সী ওই নারী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এ বিষয়ে ওই নারী কচুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ফেরদৌস হাওলাদার ও তাঁর সঙ্গে থাকা দুজন ব্যক্তি কৌশলে ঘুমের ওষুধমিশ্রিত কোমলপানীয় ও মাদক সেবন করিয়ে গৃহবধূকে অচেতন করে। পরে ফেরদৌসসহ একাধিক ব্যক্তি তাঁকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন।
কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মনি শংকর পাইক জানান, ভুক্তভোগী নারী জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন। তিনি শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুলিশি পাহারায় তাঁকে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, নির্যাতিত নারীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। জড়িত অন্য ব্যক্তিদেরও আটকে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রেলসেতুতে ছবি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ফয়সাল কবির (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সামির হোসেন (২৪) নামে আরও এক যুবক আহত হন।৮ মিনিট আগে
যশোরে এবার আবিদ হোসেন (২৬) নামের গ্রামীণফোনের এক কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে জানিয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। এদিকে আবিদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের জন্য আত্মগোপনের অভিযোগে একই থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন....৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার জালিয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
টঙ্গীতে ছিনতাই ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার টঙ্গীর এরশাদনগর ও ব্যাংক মাঠ বস্তিতে এ অভিযান চালানো হয়।১৭ মিনিট আগে