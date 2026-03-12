বিএনপি জুলাই সনদ ভঙ্গের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শুরু করেছে: সারজিস আলম

বিএনপি জুলাই সনদ ভঙ্গের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ বৃহস্পতিবার পঞ্চগড় সরকারি অডিটরিয়াম চত্বরের মুক্তমঞ্চে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘আগামীতে বাংলাদেশের মানুষকে বিএনপি ভালো বার্তা দিল না। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন অনুযায়ী সংসদে স্পিকার সরকারি দল থেকে হলেও ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার করা হয়েছে ব্যারিস্টার কায়সার কামালকে, যিনি বিএনপি-সমর্থিত একজন সংসদ এমপি।’
সারজিস আলম বলেন, ‘আজকে আপনারা দেখেছেন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে শপথ করিয়েছেন সরকারের রাষ্ট্রপতি। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আমাদের যে সীমাবদ্ধতা ছিল, পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে। এত দিন পরে যখন একটা নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট সরকারের রাষ্ট্রপতির দ্বারা শপথ পড়ে আমাদের এই যে বিএনপি সরকার বা নতুন সরকার, তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। আবার তারা পূর্বের সেই স্বৈরাচারী লেজ ধরে শুরু করেছে। সেটি আমাদের মর্মাহত করেছে।’
এর আগে সারজিস আলম চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে কিশোর কণ্ঠ পাঠক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে মেধা বৃদ্ধি পরীক্ষায় বিজয়ীদের হাতে ল্যাপটপ, বাইসাইকেলসহ ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করেন।
এ সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো ইব্রাহিম, জেলা জামায়াতের আমির ইকবাল হোসাইন, ছাত্রশিবিরের সভাপতি রাশেদ ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
