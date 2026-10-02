Ajker Patrika
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বাগেরহাট

সাবেক ইউপি সদস্যের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি  
সাবেক ইউপি সদস্যের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের ফকিরহাটে বসতঘর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান (৮০) নামের ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সাবেক সদস্যের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাগলা দেয়াপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ওই গ্রামের মৃত মশিউদ্দিন শেখ ওরফে শেখ মশিয়ার রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ সকালে ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। পরে স্থানীয়রা দরজা ভেঙে খাটের ওপর মুজিবুর রহমানের মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে না থাকায় শেখ মুজিবুর বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। গত মঙ্গলবার তাঁকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রজিউল্লাহ খান বলেন, ‘মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুই-তিন দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’

বিষয়:

বাগেরহাটপুলিশইউপিখুলনা বিভাগফকিরহাটমরদেহ
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